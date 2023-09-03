Metruk bina yangınında 3 kişi öldü

Avcılar, Mustafa Kemal Mahallesi Kayabaşı Sokak'ta bulunan 4 katlı metruk binanın alt katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin olayı fark etmesi üzerine İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.
Yanan binada bulunduğu belirlenen 4 kişiden 3’ünün hayatını kaybettiği 1 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.
ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, binanın çevresinde yaşayan evsiz 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İtfaiyenin müdahalesi sonucunda yangının söndürüldüğü binada soğutma çalışması devam ederken Yanan binanın bodrumunda başkalarının da olması ihtimaline karşı itfaiye ekipleri arama çalışmasını sürdürüyor.