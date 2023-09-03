Metruk bina yangınında 3 kişi öldü

İstanbul'da, metruk bir binada çıkan yangında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

KAYNAK: DHA
Metruk bina yangınında 3 kişi öldü

Avcılar, Mustafa Kemal Mahallesi Kayabaşı Sokak'ta bulunan 4 katlı metruk binanın alt katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin olayı fark etmesi üzerine İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Yanan binada bulunduğu belirlenen 4 kişiden 3’ünün hayatını kaybettiği 1 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, binanın çevresinde yaşayan evsiz 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İtfaiyenin müdahalesi sonucunda yangının söndürüldüğü binada soğutma çalışması devam ederken Yanan binanın bodrumunda başkalarının da olması ihtimaline karşı itfaiye ekipleri arama çalışmasını sürdürüyor.

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