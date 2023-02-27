Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye ile Mısır ilişkilerinin gelişmesi her iki tarafın yararınadır

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, büyük bir yıkım ve can kaybına yol açan depremlerin ardından bugün Suriye'ye gitti. Suriye'deki temaslarının ardından Türkiye'ye gelen Shoukry, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Adana'da görüştü. Görüşmelerinin ardından Mısır’dan gelen yardım malzemelerini taşıyan geminin bugün sabah demir attığı Mersin Limanı’na giden iki Bakan, burada bir basın toplantısı düzenlediler.

Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“MISIR DEVLETİ VE MISIR HALKI TÜRKİYE’NİN VE TÜRK HALKININ DOSTU VE KARDEŞİ OLDUĞUNU BU ZOR ZAMANLARDA GÖSTERDİ”

“Depremzedeler için gönderdikleri yardımdan dolayı da Mısır hükümeti ve Mısır halkına teşekkür etmek istiyorum. Deprem olur olmaz, kısa süre içerisinde Mısır’dan buraya deprem bölgesine yardımlar gelmeye başladı. Birinci gemi ciddi miktarda insani yardım ulaştırmıştı. Ayrıca hava kargo ile de gerek Mısır halkının yardımları, Büyükelçiliğimizin koordinasyonunda gerekse orada yaşayan vatandaş ve firmalarımızın gönderdiği yardımlar ülkemize geldi. İkinci gemiyle de yine Mısır’dan gıda, giysi, barınma, tıbbi malzeme dahil yaklaşık 520 bin tonluk ilave yardım geldi. Dostluk ve kardeşlik zor zamanlarda belli olur. Mısır devleti ve Mısır halkı Türkiye’nin ve Türk halkının dostu ve kardeşi olduğunu bu zor zamanlarda gösterdi. Bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.

“İLİŞKİLERİN GELİŞMESİ HER İKİ TARAFIN YARARINADIR”

Bildiğiniz gibi Mısır ile ilişkilerimizde yeni sayfalar açıyoruz. Doha’da sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Devlet Başkanı Sisi’nin görüşmesi son derece verimliydi. Biraz önce havaalanında yaptığımız görüşmede, ilişkilerimizi daha da geliştirmek için hangi adımları atabileceğimizi, görüşmeleri gerçekleştirebileceğimizi Semih Şükri ile görüştük. Türkiye ile Mısır ilişkilerinin gelişmesi her iki tarafın yararınadır. Ama sadece her iki ülke için değil bölgemizin istikrarı, kalkınması için de önemlidir. İlişkilerimizin soğuk olduğu dönemde de sık sık vurguladığım gibi, Mısır Akdeniz için Arap dünyası, İslam dünyası, Filistin için, bizler için önemli bir ülkedir. Mısır’ın güçlü olması hepimizin yararınadır. İnanıyorum ki ilişkilerimizi çok daha iyi seviyeye getirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bugün kardeşim Semih Şükri’nin burada olması son derece önemli ve anlamlıdır.”

SHOUKRY: BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN İLİŞKİLERİ TEKRAR ESKİ DÜZEYİNE GETİRMEK

Shoukry ise şöyle konuştu:

“Buraya gelmemiz bir dostluk mesajıdır, bir dayanışma mesajıdır. Aynı zamanda sizlere, dost Türk halkına buradan bir kez daha taziyelerimizi sunmak istiyoruz. Bizler Mısır hükümeti ve halkı olarak gönülden inanıyoruz ki, Türkiye en kısa zamanda bunların üstesinden gelecektir. Tabii ki büyük bir felaket. Bu felaket nedeniyle hepimiz üzüntü duyduk ve elimizden gelen ne varsa sizlere destek olmaya çalıştık. Bundan sonra da aynı şekilde zorlu günlerin üstesinden gelebilmek için Mısır olarak elimizden gelen bütün yardımları devam ettireceğiz. Önemli olan yaralılar var. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Felaketin bir an önce sona ermesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mısır olarak Süveyş Kanalı’ndan Türkiye’ye gelecek yardımların konusunda bunları taşıyan gemilere öncelik tanıdık ki bir an önce ulaşsınlar. İlişkilerimizin iyi düzey yolunda olduğunu belirtmek isterim.

İki ülke, iki hükümet arasında iletişim tekrar başladı. Bizim için önemli olan bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek. İki ülke arasındaki ilişkilerin bir an önce normalleşmesi.

En önemli konulardan biri de iki ülke arasında siyasi irade var olmaktadır. Siyasi iradeye uygun bir şekilde çok güçlü bir temel oluşturmak önemli olacaktır. Aynı zamanda bu temel sayesinde iki ülke halkının da gelecekte çok beklentileri vardır. Bu beklentilere de bu şekilde cevap verebiliriz. Bizim için önemli olan ilişkileri tekrar eski düzeyine getirmek ve her iki ülkenin çıkarlarına uygun şekilde bunları ileriye götürmektir. Buradan bir kez daha Türk halkına baş sağlığı diliyorum. Ölenlere rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Mısır’ın Türkiye’deki kardeşleriyle dayanışma içinde olduğunu vurgulamak istiyorum. Mısır her zaman Türkiye’nin yanında olacaktır. İlişkilerimizin de bundan sonra en iyi düzeye geleceğine inanıyorum.”

ÇAVUŞOĞLU: CUMHURBAŞKANLARIMIZ, ÖNCE DIŞİŞLERİ BAKANLARIMIZ BİR ARAYA GELSİN SONRA BİZ BİR ARAYA GELİRİZ, DİYE MUTABIK KALDILAR

Bir basın mensubunun iki ülke arasındaki ilişkilerde hangi adımların atılacağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın gelecekte Mısır’ı ziyaret edip etmeyeceği sorusu üzerine Çavuşoğlu şu yanıtı verdi:

“Cumhurbaşkanlarımız bir araya gelince bundan sonra ilişkilerimizi her alanda geliştirme konusunda mutabık kaldılar. Aslında ikili ticaret hacmimiz, ekonomik iş birliğimiz, siyasi ilişkilerimizin iyi olmadığı günlerde de devam etti. Çok sayıda Türk yatırımcı Mısır’da çok önemli projeler yapıyorlar, ihracat ve yatırım yapıyorlar. Önümüzdeki süreçte farklı alanlarda ilişkilerimizi ve iş birliğimizi geliştirmek için birlikte çalışmamız lazım. Cumhurbaşkanlarımız, önce Dışişleri Bakanlarımız bir araya gelsin daha sonra biz bir araya geliriz, diye mutabık kaldılar. Bugünkü görüşmemizde, önümüzdeki süreçte karşılıklı ziyaretleriyle ilgili fikir alışverişinde bulunduk.

Sürekli fotoğraf çektirmek için bir araya gelmek yetmez. İlişkilerimizi geliştirmek için hangi somut adımları atacağımızı görüşeceğiz. Görüşmelerimizden sonra Cumhurbaşkanlarımız Türkiye’de, Mısır’da nerede arzu ederlerse orada görüşürler. Bunun planlamasını yapmak görevi de Dışişleri Bakanları olarak bizim sorumluluğumuzda. Bu doğrultuda bundan sonra da bir araya gelmeye devam edeceğiz.”

“TÜRK FİRMALARI İLE MISIR FİRMALARI İŞ BİRLİĞİ YAPABİLİR”

Çavuşoğlu, deprem bölgesinin yeniden inşası konusunda ise şunları söyledi:

“Gösterdiğiniz dayanışmayı unutmamız mümkün değil. İlişkilerimizi geliştirme konusunda bundan sonra sadece ticaret değil, özel sektör arasında iş birliğimizi geliştirebiliriz. Şu anda geçici barınma şartlarını daha da iyi hâle getirmek için çalışırken yıkılan şehirlerimizin yeniden inşasına odaklandık. Sadece evler, binalar, apartmanlar değil, yıkılan devlet binaları, hasar gören yollar var. Bu konuda Türk firmaları ile Mısır firmaları iş birliği yapabilir. Bu konuda tecrübe paylaşımında da bulunabiliriz."