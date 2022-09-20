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Mevsim geçişinde hasta olanlara mucize tavsiye

Türkiye’de hava sıcaklıkları geçen hafta mevsim normalleri üzerinde seyrederken, sert şekilde düşmesi çok sayıda vatandaşı etkilerken yaşanan mevsim geçişlerinde bağışıklığını güçlü tutmak için aktarlar doğal bitki çayları tüketilmesini tavsiye edilmesiyle dikkat çekti.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 16:17
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Mevsim geçişinde hasta olanlara yeşil çay tavsiyesi

Mevsim geçişinde hasta olanlara mucize tavsiye
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İHA’nın haberine göre; Türkiye’de önceki hafta hava sıcaklıkları mevsim normallerinin ortalama 5 derece üzerinde seyrederken hafta başından itibaren sert bir düşüşle mevsim normallerinin birkaç derece altına indi. Mevsimler arası sert geçiş nedeniyle çok sayıda vatandaş nezleye yakalandı. Aktarlar, kendini hastalıklardan korumak isteyenlere ya da hastalığa yakalananlara bitki çayları veya macun karışımları tüketmelerini tavsiye ediyor.

“HAVA DEĞİŞİMLERİNİ DAHA RAHAT VE RAHATSIZ OLMADAN GEÇİREBİLECEKLERDİR”

Son iki haftadır çok sayıda kişinin benzer şikâyetlerle kendilerine başvurduğunu belirtten aktar Tolga Özgür, “Mevsim geçişlerinde hava birden sıcaktan soğuğa geçtiğinde daha çok gribal, boğaz enfeksiyonu, öksürük gibi şikâyetlerle çok gelenler oluyor. Bunun için önerimiz bağışıklığını güçlendirecek bitkiler kullanılması. Hepimizin bildiği gibi zencefil, zerdeçal balla karıştırılabilir, çay olarak tüketilebilir. Eğer bulamadıysa adaçayı, yeşil çay, kuşburnu bitkileri sıcak suyla karıştırıp çay olarak tüketsinler, bal ile karıştırıp macun olarak tüketsinler emin olun bu hava değişimlerini daha rahat ve rahatsız olmadan geçirebileceklerdir” ifadelerini kullandı.

“ADAÇAYI KIŞIN İÇİLEBİLECEK EN MÜKEMMEL İÇECEK”

Günlük tüketilen 1 bardan adaçayının bulaşabilecek hastalıkların önüne geçmesinde faydalı olabileceğini ifade eden Özgür, “Her gün bir bardak adaçayı içtiğimiz takdirde bu hastalıkların önüne geçecek, rahatlatacaktır” dedi.

20 LİRALIK KARIŞIM BİR HAFTA KULLANILIYOR

Özgür, özellikle son iki hafta içerisinde insanların mevsim geçişinden etkilendiğini vurguladı. Sallama çay kullanılmasını tavsiye etmeyen aktar Özgür, “Ben özellikle çok sallama çay taraftarı değilim, dökme almalarını öneriyorum. Kilosu 200-250 TL arasında değişiyor. Vatandaşlar tabi gramajla alıyor, 20 TL’lik yaklaşık 100 gram alıyor. Zaten içerken bir sıcak su bardağının içerisine bir tatlı kaşığı kadar atıyor, bu da o kişiye bir hafta kadar yetiyor. O bir haftada zaten hastalığı atlatma sürecinde yeterli oluyor. Hem bağışıklığı güçlendirir, hem rahatsızlığına iyi gelir” ifadelerini kullandı.

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