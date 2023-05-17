Mevsimsel geçiş o hastalığı artırdı

Editör: Ali Öncü

Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, son günlerde üst solunum yolu hastalıklarında artış gözlemlediklerini ve bunun mevsimsel geçiş nedeniyle olduğunu belirtti.

Mustafa Doğan, “Bu süreçte bağışıklık sistemini güçlendirecek sıvı alımı, el hijyenine dikkat edilmesi, sebze ve meyve tüketimine özen gösterilmesi temel önerilerimizdir” sözlerini kullandı.

ÜST SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI NELERDİR?

Kış hastalıklarının çoğunluğunu enfeksiyon; yani mikrobik hastalıklar oluşturur. Kış aylarında havanın soğuması, hava kirliliğinin artması, toplu ve sıkışık ortamlarda yaşanılması, özellikle çocukların maruz kaldığı soğuk algınlığının sürekli bulaşması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Kış mevsiminde çocuklarda soğuk algınlığı, boğaz enfeksiyonları, sinüzit ve larenjit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının yanı sıra bronşit ve zatürre gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarında da artış olur.

ÜST SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Rinit (Nezle)

-Grip

-Orta Kulak İltihabı (Otit)

-Sinüzit

-Farenjit