Meyve ve sebzeleri bulaşık makinasında yıkadı

Sosyal medyada ilginç bir temizlik yöntemi viral oldu. Aldığı tüm meyve ve sebzeleri bulaşık makinesine dizip yıkayan bir kadın, bu anları sosyal medyada paylaşarak kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Kadının alışılmadık temizlik yöntemi, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük ilgi uyandırdı ve tartışmalara neden oldu.

Videoda, kadının meyve ve sebzeleri özenle bulaşık makinesine dizdiği ve makineyi çalıştırdığı görülüyor. Kadın, bu yöntemle yiyeceklerini temizlemeyi daha pratik bulduğunu belirtiyor.