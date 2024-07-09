Meyve ve sebzeleri bulaşık makinasında yıkadı

Kaynak: Haber Merkezi
Meyve ve sebzeleri bulaşık makinasında yıkadı

Aldığı tüm meyve ve sebzeleri bulaşık makinesine dizip yıkayan bir kadın, bu anları sosyal medyada paylaşınca kısa sürede gündem oldu. İzleyenler, kadının bu yöntemini hem ilginç hem de pratik buldu.

Sosyal medyada ilginç bir temizlik yöntemi viral oldu. Aldığı tüm meyve ve sebzeleri bulaşık makinesine dizip yıkayan bir kadın, bu anları sosyal medyada paylaşarak kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Kadının alışılmadık temizlik yöntemi, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük ilgi uyandırdı ve tartışmalara neden oldu.

Videoda, kadının meyve ve sebzeleri özenle bulaşık makinesine dizdiği ve makineyi çalıştırdığı görülüyor. Kadın, bu yöntemle yiyeceklerini temizlemeyi daha pratik bulduğunu belirtiyor.

Son Haberler
Nagehan Alçı'nın sevgilisi Yunan istihbaratçı çıktı Gündem
Nagehan Alçı'nın sevgilisi Yunan istihbaratçı çıktı
Avrupa borsalarında kritik veriler açıklandı Ekonomi
Avrupa borsalarında kritik veriler açıklandı
ABD’de yolcu uçağının kalkışı sırasında tekerleği koptu Dünya
ABD’de yolcu uçağının kalkışı sırasında tekerleği koptu
Ersun Yanal şok oldu. Gelir gelmez gönderildi Spor
Ersun Yanal şok oldu. Gelir gelmez gönderildi
Banka kartıyla girilen bu markette çalışan kimse yok Video
Banka kartıyla girilen bu markette çalışan kimse yok
Ağlamam geçmiyor dedi ve ağlamaya devam etti Video
Ağlamam geçmiyor dedi ve ağlamaya devam etti
Ağacı kökünden söküp çaldı Video
Ağacı kökünden söküp çaldı