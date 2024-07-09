Yiyecek bir şey almak için yaprak veren köpek güldürdü

Sosyal medyada paylaşılan bir video, kullanıcılar arasında hızla yayılarak gündem oldu. Videoda, bir köpeğin yiyecek almak için para yerine yaprak kullandığı anlar görülüyor. Köpeğin bu zekice ve esprili davranışı, izleyenleri hem güldürdü hem de hayran bıraktı.

Olay, köpeğin her gün yiyecek alabilmek için sahibine yaprak getirdiği ve bu yaprakları para gibi kullanmaya başladığı anlaşıldığında viral oldu. Köpeğin, çevresindeki ağaçlardan topladığı yaprakları dikkatlice sahibine getirmesi ve karşılığında yiyecek alması, sosyal medya kullanıcılarının büyük beğenisini kazandı.