Toyota Supra görene kadar koştu viral oldu

Sosyal medyada "yaboyruns" isimli kullanıcının, takipçisinin isteği üzerine Toyota Supra görene kadar koştuğu video, izleyenlerin beğenisini kazandı. Video, kullanıcının azmi ve esprili tarzı sayesinde kısa sürede viral oldu. Videonun kısa sürede popüler olması, kullanıcının özgün ve eğlenceli içerik üretme yeteneğini bir kez daha kanıtladı. Sosyal medya kullanıcıları, "yaboyruns"ın bu enerjik ve esprili tarzını beğenerek, videoyu paylaşmaya ve yorum yapmaya devam ediyorlar.