MHK Başkanı kulüp başkanının evine giderek özür diledi. Hakemi de yanına aldı

Rotherham United’ın patronu Matt Taylor, Blackburn karşılaşmasının ardından hakem şefi Howard Webb ve maç hakemi Robert Madley'in özür dilemek için kendisini ziyaret ettiğini açıkladı.

Geçen hafta oynanan Rotherham United ve Blackburn maçı tartışmalara sahne oldu. Rotherham’ın 2-0 önde olduğu mücadelede 3 dakika içinde iki sarıdan kırmızı kart gören Fred Onyedinma’nın oyundan ihraç edilmesinin ardından karşılaşma 2-2’ye geldi ve bu sonuçla tamamlandı.

Rotherham patronu Matt Taylor, kararlar nedeniyle hakem şefi Howard Webb ve maç hakemi Robert Madley’e tepki gösterdi.

Hakem ve hakem şefi eleştiri yağmuruna tutuldu.

Tylor, yaptığı açıklamada, hakem şefi Howard Webb ve maç hakemi Robert Madley'in ofisinde özür dilemek için onu ziyaret ettiğini açıkladı. Kaynak: Fotospor