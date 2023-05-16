MHP Sinan Oğan'a kapıları kapattı. Bahçeli'nin en yakınından zehir zemberek sözler

Seçim sonuçlarının ardından kritik bir konuma gelen Sinan Oğan'a MHP üst yönetiminden ardı ardına çok sert tepkiler geldi.

MHP Sinan Oğan'a kapıları kapattı. Bahçeli'nin en yakınından zehir zemberek sözler

14 Mayıs’ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 5,2 oy alan ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan siyasetin kilit ismi haline geldi. Oğan, ikinci tur için destek verecekleri adayın yapacakları istişarelerden sonra belirleyeceklerini açıklamasının ardından tüm gözler Oğan’a çevrildi.

Tüm bu gelişmelerin ışığında Cumhur İttifakı ortaklarından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Eyyup Yıldız, Sinan Oğan'ın paylaşımını alıntılayarak "Pazarlık payın kalmadı başka kapıya. 1 turda biter bu iş. Mezar soyguncuları sizi" demişti.

bahceli-nin-basdanismani-eyyup-yildiz-dan-sinan-15912370-9288-m.png

Yıldız'ın ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter desosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sinan Oğan'a gönderme yaptı. Yönter yaptığı paylaşımda, Sinan Oğan'a üstü kapalı göndermede bulunarak, "Türk milliyetçiliğinin siyasi adresi Milliyeçi Hareket Partisi'dir. Türk milliyetçiliğinin siyasi, fikri ve ahlaki yolbaşçısı da Devlet Bahçeli'dir. Onun bunun mahallemize gece kondu yapmasına müsaade etmeyiz" dedi.

ekran-goruntusu-2023-05-16-172221.jpg

Odatv’nin ulaştığı Yönter, "Tweet Sinan Oğan'ı hedef alıyob iddialarını sorulması üzerine iddiaları kabul etti. Yönter adına konuşan danışmanı, tweetin Sinan Oğan'ı hedef aldığını belirterek Yönter'in, "Evet Sinan Oğan'ı hedef alan bir tweettir, istedikleri gibi haber yapabilirler." dediğini iletti.

İlgili Haberler
Cemal Enginyurt Kılıçdaroğlu’nun Sinan Oğan kararını açıkladı
Ünlü oyuncudan Sinan Oğan'a ikinci tur mektubu
İkinci turda kimi destekleyecek? "Birileri bizi kurtarıcı olarak görüyorsa görmesin"
ATA İttifakı ortaklarından Adalet Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na destek için 12 şart
ATA İttifakı’nda Kılıçdaroğlu’na destek kararı. Gazeteci Gürkan Hacır duyurdu
Öne Çıkanlar
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Son Haberler
Bursa’da 15 yıldır köftecilik yapan Türk esnaf Suriyelilerin saldırısına uğradı Güncel
Bursa’da 15 yıldır köftecilik yapan Türk esnaf Suriyelilerin saldırısına uğradı
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı Güncel
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı Güncel
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı
Ankara'da kazanan çıkmadı Spor
Ankara'da kazanan çıkmadı
Adana Demirspor geriden gelip kazandı Spor
Adana Demirspor geriden gelip kazandı
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması Dünya
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı Siyaset
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı