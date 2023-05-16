MHP Sinan Oğan'a kapıları kapattı. Bahçeli'nin en yakınından zehir zemberek sözler

14 Mayıs’ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 5,2 oy alan ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan siyasetin kilit ismi haline geldi. Oğan, ikinci tur için destek verecekleri adayın yapacakları istişarelerden sonra belirleyeceklerini açıklamasının ardından tüm gözler Oğan’a çevrildi.

Tüm bu gelişmelerin ışığında Cumhur İttifakı ortaklarından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Eyyup Yıldız, Sinan Oğan'ın paylaşımını alıntılayarak "Pazarlık payın kalmadı başka kapıya. 1 turda biter bu iş. Mezar soyguncuları sizi" demişti.

Yıldız'ın ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter desosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sinan Oğan'a gönderme yaptı. Yönter yaptığı paylaşımda, Sinan Oğan'a üstü kapalı göndermede bulunarak, "Türk milliyetçiliğinin siyasi adresi Milliyeçi Hareket Partisi'dir. Türk milliyetçiliğinin siyasi, fikri ve ahlaki yolbaşçısı da Devlet Bahçeli'dir. Onun bunun mahallemize gece kondu yapmasına müsaade etmeyiz" dedi.

Odatv’nin ulaştığı Yönter, "Tweet Sinan Oğan'ı hedef alıyob iddialarını sorulması üzerine iddiaları kabul etti. Yönter adına konuşan danışmanı, tweetin Sinan Oğan'ı hedef aldığını belirterek Yönter'in, "Evet Sinan Oğan'ı hedef alan bir tweettir, istedikleri gibi haber yapabilirler." dediğini iletti.