ATA İttifakı ortaklarından Adalet Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na destek için 12 şart

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sinan Oğan’ı destekleyen Ata İttifakı ortaklarından Adalet Partisi, ikinci turda Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemek için 12 şart sıraladı.

ATA İttifakı ortaklarından Adalet Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na destek için 12 şart

14 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,89, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise yüzde 5,17 oranında oy aldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi bu sonuçlar ile birlikte ikinci tura kaldı.

Oğan’ı destekleyen Ata İttifakı’nın ortaklaarı Adalet Partisi ve Zafer Partisi, genel seçimlerde yüzde 2,44 oy aldı ve milletvekili çıkaramadı.

DESTEK İÇİN 12 MADDE SIRALADI

Oğan’ın kime destek vereceği tartışılırken Adalet Partisi Başkanı Vecdet Öz, Kılıçdaroğlu’nu desteklemek için şartlarını duyurdu.

Şartlar arasında Oğan’a etkin Cumhurbaşkanı yardımcılığı, Adalet Partisi ve Zafer Partisi’ne bakanlık verilmesi de var.

Öz’ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

“Bugün basında ve sosyal medyada Adalet Partisi’nin Millet İttifakı’na destek vereceği yönünde bazı haberler yayınlanmıştır. Bu konuda bir düzeltme yapma gereği hasıl olmuştur. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki Adalet Partisi, Zafer Partisi ile birlikte ATA İttifakı’nın kurucu bileşenleridir ve tüm kararları Cumhurbaşkanı adayı Sayın Sinan Oğan ile birlikte istişare ederek alırlar. Millet İttifakı’na destek verebileceğimiz haberi doğrudur lakin olmazsa olmaz bazı şartlarımız yerine getirilmek ve yazılı olarak mutabakat altına alınmak kaydıyla. Detayları yazılmamış olan bu şartların ana başlıkları aşağıda olduğu gibidir. Kamuoyunun bilgisine arz ederim.

1.Anayasa’nın değiştirilmesi teklif dahi edilemez ilk dört maddesinin muhafaza edilmesi ve kesinlikle tartışmaya açılmaması.

2.Anayasa’nın 66. Maddesinin muhafaza edilmesi ve kesinlikle tartışmaya açılmaması.

3.Terör örgütleriyle mücadeleden vazgeçilmemesi ve mücadelenin güçlendirilmesi.

4.Tarikat ve cemaatlerin devlet kurumlarından temizlenmesi.

5.Tahrip edilen laik, sosyal hukuk devleti anlayışının güçlü bir şekilde yeniden tesis edilmesi.

6.Devlet idaresinde ve atamalarda tek şart olarak liyakatin esas alınması.

7.Devlet ve millet ilişkisinde her zaman T.C. Vatandaşlık ilkesinin esas alınması.

8.Milli bayramlara gereken ihtimamın gösterilmesi ve tüm devlet organları ve millet tarafından büyük bir coşkuyla kutlanması.

9.Yasaklatılmış olan Andımız’la ilgili yasal düzenleme yapılıp yeniden okunur hale getirilmesi.

10.Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Türk Bayrağına, İstiklal Marşına, T.C. ibaresine olan sözlü ve fiili karşıtlığa engel olacak ağır cezayı gerektiren yasal düzenlemenin yapılması.

11.Demografik yapının tahrip edilmesini engellemeye yönelik yasal düzenlemenin yapılması ve sığınmacıların derhal vatanlarına dönüş sürecinin başlatılması.

12.Yönetime müdahil olmaları için ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayına etkin Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve ittifakın resmi kurucusu olan Adalet ve Zafer Partilerine Bakanlık verilmesi.”

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