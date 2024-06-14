CHP’den Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter’e sert sözler: Kendini kurt zanneden çakallara…

CHP lideri Özgür Özel, yaptığı açıklamada, “Semih Yalçın ile İzzet Ulvi Yönter arasında bir fark yok. Normalleşmeden en çok onlar korkuyor. Çünkü normalleşen Türkiye'de kimse başkentin göbeğinde Ülkü Ocakları Başkanı'nın cenazesini sahipsiz bırakmaz. Onlarla aynı seviyeye inersek, çıkarsak vurgun yeriz. Onları o seviyede bırakalım. Samimi ülkücüler de o iki isimden yaka silkiyorlar, partiye yük olduğunu söylüyorlar zaten” diye konuşmuştu.

Bu açıklamanın ardından MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ile İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesaplarından tehdit ve hakaret dolu paylaşımlar yapmıştı.

"KENDİNİ KURT ZANNEDEN ÇAKALLARA…”

Bu gelişmeler üzerine CHP Gençlik Kolları, sosyal medya platformu X'te bir paylaşım yaparak MHP'li isimlere meydan okudu:

Kendini kurt zanneden çakallara Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğunda oturan Genel Başkanımız Özgür Özel, Türkiye’nin 1. partisinin genel başkanı ve milyonların iradesidir.

Kanlı ellerinizle bastığınız klavye tuşlarının verdiği komik özgüvene hodri meydan!