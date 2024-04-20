Tunceli Belediyesi ismini 'Dersim' diye değiştirdi. Diyarbakır ve Mardin’den sonra bir skandal daha

Yerel seçimlerde zafer kazanan DEM Parti, Tunceli Belediyesi’nin resmi hesabının adını “Dersim Belediyesi” olarak güncelledi. Bu isim değişikliği sosyal medyada büyük ilgi gördü, ancak kısa süre sonra hesaba erişilemediği fark edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, “Hesap adını profil adıyla birlikte değiştirdikten sonra, X bunu bir kural ihlali olarak kabul etti ve hesabı kapattı” şeklinde bir paylaşım yaptı.

İşte Değirmenci’nin sözleri: “DEM Parti, Tunceli Belediyesi’nin resmi x hesabının adı ‘Dersim Belediyesi’ olarak güncellendi. Ancak profil adı ve hesap adı aynı anda değiştirildiğinde, x bunu bir kural ihlali olarak değerlendirdi ve hesabı kapattı.”

TUNCELİ BELEDİYESİ SEÇİM SONUCU

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31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Tunceli Belediyesi’nin başkanlığını DEM Parti adayı Cevdet Konak kazandı. Cevdet Konak, seçimleri yüzde 40,22 oy oranıyla kazandı. 13. İşte diğer adayların aldıkları oy oranları:

• CHP adayı Ali Mustafa Çelik: Yüzde 33,33

• AKP adayı Erkan Eroğlu: Yüzde 13,34

• Bağımsız aday Hüseyin Aygün: Yüzde 7,63

• ZAFER Partisi adayı Kenan Ahmet Tayşun: Yüzde 0,92

CEVDET KONAK KİMDİR?

Cevdet Konak, 1961 yılında Tunceli’nin Hozat ilçesi Ağzunik köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Hozat ilçesinde tamamlamış ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Hozat ilçesinde 2 dönem belediye başkanlığı yapmış olan Konak, evli ve 3 çocuk babası.

2004-2009 ve 2009-2014 yılları arasında Hozat Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır. 2018 genel seçimlerinde HDP (Halkların Demokratik Partisi) Elazığ Milletvekili Aday Adayı olmuş ve 2007-2022 yılları arasında PM Üyesi olarak görev yapmıştır.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti adayı olarak Tunceli Belediyesi’nin başkanlığını kazanmıştı.