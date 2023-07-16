MHP'li İl Başkanı istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli görevinden istifa etti.

KAYNAK: İHA
MHP'li İl Başkanı istifa etti

İstifasını sosyal medya hesaplarından duyuran Gölgeli, "2017 yılından beri yürütmekte olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Mersin İl Başkanlığı görevimden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunarım. İftiharla belirtmek isterim ki, görev başında bulunduğum sürece Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’ye, partime ve teşkilatıma büyük bir sadakat ve bağlılıkla hizmet verdim. Parti politikalarımızın aksaksız hayata geçirilmesi için genel merkezimizle uyum içinde görevimi ifaya gayret ettim. Bundan sonra da gönüllü bir nefer olarak Genel Başkanımıza, partimize ve teşkilatımıza hizmet vermeye devam edeceğim" dedi.

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