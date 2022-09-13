13 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Sağlık Bakanlığı’ndan randevu açıklaması. Kota getirildiği iddia edilmişti

Sağlık Bakanlığı’ndan randevu açıklaması. Kota getirildiği iddia edilmişti

Sağlık Bakanlığı, MHRS randevularına kota getirildiği iddialarına yönelik herhangi bir yeni düzenleme yapılmadığını, kota getirilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 18:06
Takip Et

MHRS randevularına ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama. Kota getirildiği iddia edilmişti

Sağlık Bakanlığı’ndan randevu açıklaması. Kota getirildiği iddia edilmişti
+
Aa
-

Sağlık Bakanlığı, MHRS randevularına kota getirildiği iddiaları ile ilgili açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hastane randevularının aylık 3 randevu ile sınırlandırıldığına yönelik iddiaların gündeme getirildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"KOTA UYGULANMIYOR"

"Bakanlığımızca MHRS randevularına yönelik herhangi bir yeni düzenleme yapılmamış olup kota getirilmesi söz konusu değildir.

Halihazırda mevcut uygulamaya göre, MHRS'de bir kişinin aktif olarak üç randevusu bulunabilmektedir. Bu üç randevuya, kontrol muayeneleri dahil değildir.

Kişi muayene oldukça, yeni randevu almasına bir sınırlama yoktur. Ayrıca randevu cetveline dair planlama aylık değil 15 günlük yapılmaktadır."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Catal
13.09.2022 18:22
İki ay oldu hastaneden cerrahi müdahale için çağıracaklardı ama hala ses yok sanırım elim tedavi edilemez olunca çağıracaklar  
 
Yalçın Türk
13.09.2022 18:12
kota getirmeye gerek yok ki! saatlerce meşgul randevuyu alana kadar zaten hasta ölür..  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Acun Ilıcalı'yı tehdit eden eski MasterChef yarışmacısı ortaya çıktı. Bakın şimdi ne iş yapıyor
1
﻿Acun Ilıcalı'yı tehdit eden eski MasterChef yarışmacısı ortaya çıktı. Bakın şimdi ne iş yapıyor
﻿7’den 70’e herkesin derdi artan fiyatlar. Beşinci sınıf öğrencilerinden Kaymakama artan tost fiyatı tepkisi
2
﻿7’den 70’e herkesin derdi artan fiyatlar. Beşinci sınıf öğrencilerinden Kaymakama artan tost fiyatı tepkisi
﻿Ekonomist Barış Soydan Erdoğan'ın dolar planını açıkladı. Yaklaşan yeni krizi duyurdu
3
﻿Ekonomist Barış Soydan Erdoğan'ın dolar planını açıkladı. Yaklaşan yeni krizi duyurdu
﻿Samsunspor'da ayrılık gerçekleşti
4
﻿Samsunspor'da ayrılık gerçekleşti
﻿AKP Vahdettin konusunda çark etti. Tunç Soyer'e demediklerini bırakmamışlardı
5
﻿AKP Vahdettin konusunda çark etti. Tunç Soyer'e demediklerini bırakmamışlardı
﻿Hastanın kulağına bakan doktor gözlerine inanamadı
6
﻿Hastanın kulağına bakan doktor gözlerine inanamadı
﻿Babacan’ın dinlediği kırtasiyeci: Enflasyondan dolayı yüzde 200-300 arttı fiyatlarımız
7
﻿Babacan’ın dinlediği kırtasiyeci: Enflasyondan dolayı yüzde 200-300 arttı fiyatlarımız
﻿Eric Gerets: Her geçen gün sağlığım kötüye gidiyor
﻿Eric Gerets: Her geçen gün sağlığım kötüye gidiyor
﻿Eric Gerets: Her geçen gün sağlığım kötüye gidiyor
﻿Slovakya'da koalisyon hükümetinde 4 bakan değişti
﻿Slovakya'da koalisyon hükümetinde 4 bakan değişti
﻿Slovakya'da koalisyon hükümetinde 4 bakan değişti
﻿Erzurum Karaçoban Belediyesi personel alacak
﻿Erzurum Karaçoban Belediyesi personel alacak
﻿Erzurum Karaçoban Belediyesi personel alacak
﻿İstanbulspor - Beşiktaş maçının oynanacağı stadyum belli oldu
﻿İstanbulspor - Beşiktaş maçının oynanacağı stadyum belli oldu
﻿İstanbulspor - Beşiktaş maçının oynanacağı stadyum belli oldu
﻿Muğla Büyükşehir Belediyesi işçi alacak
﻿Muğla Büyükşehir Belediyesi işçi alacak
﻿Muğla Büyükşehir Belediyesi işçi alacak
﻿Rusya: Ukrayna’da 293 uçak, 154 helikopter, 4 bin 900 tank ve zırhlı yok ettik
﻿Rusya: Ukrayna’da 293 uçak, 154 helikopter, 4 bin 900 tank ve zırhlı yok ettik
﻿Rusya: Ukrayna’da 293 uçak, 154 helikopter, 4 bin 900 tank ve zırhlı yok ettik
﻿Zonguldak Karadeniz Ereğlisi Belediyesi işçi alacak
﻿Zonguldak Karadeniz Ereğlisi Belediyesi işçi alacak
﻿Zonguldak Karadeniz Ereğlisi Belediyesi işçi alacak
﻿'Giresun'un Pamukkale'si'ne ziyaretçi akını
﻿'Giresun'un Pamukkale'si'ne ziyaretçi akını
﻿'Giresun'un Pamukkale'si'ne ziyaretçi akını
﻿Teniste seyirci rekoru ABD Açık'ta kırıldı
﻿Teniste seyirci rekoru ABD Açık'ta kırıldı
﻿Teniste seyirci rekoru ABD Açık'ta kırıldı
﻿TOKİ başvurusu nasıl yapılır, Başvuru şartları nelerdir?
﻿TOKİ başvurusu nasıl yapılır, Başvuru şartları nelerdir?
﻿TOKİ başvurusu nasıl yapılır, Başvuru şartları nelerdir?
﻿Ev terası değil uyuşturucu serası
﻿Ev terası değil uyuşturucu serası
﻿Ev terası değil uyuşturucu serası
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.