Bakan Koca açıkladı: Hastane randevularında yeni dönem!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Koca, hastane randevu sisteminde iyileştirmeler yapıldığını söyledi.

Koca, "Tamamen istediğimiz noktada olmasa da sorun giderek azaldı. Biliyorsunuz kamuya dönen hekimlerimiz oldu. Yaklaşık 6000’e yakın hekim döndü. Sanıyorum onlarda önümüzdeki 3-4 hafta içinde göreve başlamış olurlar. Sorunun her geçen gün azalacağını söyleyebilirim. Bununla ilgili yeni bir takım tedbirleri de hızla alıyoruz" dedi.