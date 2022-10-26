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Bakan Koca açıkladı: Hastane randevularında yeni dönem!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sorun yaşanan hastane randevularıyla ilgili yeni tedbirleri hızla aldıklarını belirterek, “Yaklaşık 6 bine yakın hekim döndü. Sanıyorum onlarda önümüzdeki 3-4 hafta içinde göreve başlamış olurlar. Sorunun her geçen gün azalacağını söyleyebilirim" dedi.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 01:16
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Bakan Koca açıkladı: Hastane randevularında yeni dönem!

Bakan Koca açıkladı: Hastane randevularında yeni dönem!
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Koca, hastane randevu sisteminde iyileştirmeler yapıldığını söyledi.

Koca, "Tamamen istediğimiz noktada olmasa da sorun giderek azaldı. Biliyorsunuz kamuya dönen hekimlerimiz oldu. Yaklaşık 6000’e yakın hekim döndü. Sanıyorum onlarda önümüzdeki 3-4 hafta içinde göreve başlamış olurlar. Sorunun her geçen gün azalacağını söyleyebilirim. Bununla ilgili yeni bir takım tedbirleri de hızla alıyoruz" dedi.

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Yıldırım Demircioğlu
26.10.2022 01:45
Tuhaf bir Yap-İşlet-Devret sistemi. Sağlık Bakanlığı ve SGK'nın bu sistemle ayakta kalması zor. Daha fazla geç olmadan bu konuda yeni bir çalışma yapılmalıdır.  
 
Hüseyin Korkmazoğlu
26.10.2022 01:39
Sıkıntı yalnızca hekim eksikliği ve personel eksikliği değil. Kamu kaynakları ile desteklenen Türk usulü özel hastane sistemi, ekonomik olarak sürdürülebilir mi. SGK battı.  
 
Murat
26.10.2022 01:36
6000 hekim dediği suriyeli ve iranlı doktorlar mı? Türk doktorlar almanya ya gidiyor oradan dönen yok.  
 
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