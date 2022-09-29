��te AKP�nin �ok �v�nd��� sa�l�k sistemi ger�e�i. Y�z felci tehlikesi bulunan hastaya 15 g�nden �nce randevu yok

YEN��A�/ TOLGA �AH�N

Sa�l�k sistemini iyile�tirme vaatleriyle iktidara gelen AKP�nin aradan ge�en y�llarda en �v�nd��� konular�n ba��nda sa�l�k sistemi geldi. AKP h�k�meti hastanelerde kuyruklar� bitirdikleriyle �v�n�rken ger�ekte ise hastalar, hastanelerden randevu alam�yor. Acil durumlarda dahi hastanelerden randevu al�namazken hastalar �zel hastanelere gitmekten ba�ka �are bulam�yor.

D���NDEK� K�ST Y�Z FELC� TEHL�KES� BARINDIRIYOR

�stanbul�da ikamet eden ve acil tedavi olmas� gereken M.K�de bu hastalardan biri. Di�inde apse olu�an ve zamanla kiste d�n��en M.K. kald�r�ld��� acilde, di�indeki kistin y�z felci tehlikesi olu�turdu�unu ��rendi. M.K�ye kist kurutucu tedavi uygulan�rken kist kuruduktan sonra di�e m�dahale edilebilece�i s�ylendi. Di�teki kistin �enedeki bir sinire �ok yak�n olmas� nedeniyle m�dahale esnas�nda dikkat edilmesi gerekti�i yoksa y�z felci ge�irebilece�i ifade edildi. M.K�ye alan�nda uzman bir doktora gitmesi s�ylenirken �zel hastaneye maddi durumu yetmeyen M.K. �stanbul�da bir �niversite hastanesinin yolunu tuttu.

AC�L G�R�NMES� GEREKEN PROFES�RE 15 G�NDEN �NCE RANDEVU YOK

�nce bir uzmana muayene olunan ve sonras�nda uzman�n sizi gerekli birimlere y�nlendirdi�i ara�t�rma hastanesinde M.K�ye profes�re g�r�nmesi gerekti�i ve profes�r�n tedaviye karar vermesi gerekti�i belirtildi. Ancak M.K�ye profes�r� en erken 15 g�n sonra g�rebilece�i belirtildi. 15 g�n a�r�s�ndan duramayaca�� ifade eden M.K.�ye �aresizce �zel hastane gitmenin yolunu aramaktan ba�ka �are kalmad�.