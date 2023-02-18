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Microsoft 365'te nasıl oturum açılır? Microsoft 365'te oturum açma nasıl çalışır?

Microsoft 365’e abone olursanız yüklemeden sonra Office’i kullanmak için veya oturumu kapattıktan sonra oturum açmanız istenir. Peki, Microsoft 365'te nasıl oturum açılır? Microsoft 365'te oturum açma nasıl çalışır?

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 15:10
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Microsoft 365'te nasıl oturum açılır? Microsoft 365'te oturum açma nasıl çalışır?

Microsoft 365'te nasıl oturum açılır? Microsoft 365'te oturum açma nasıl çalışır?
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Microsoft 365 ile, Office'i tüm cihazlarınıza yükleyebilir ve aynı anda beş cihazda Office oturumu açabilirsiniz. Buna PC, Mac, tablet ve telefon kombinasyonu dahildir. Peki, Microsoft 365'te nasıl oturum açılır? Microsoft 365'te oturum açma nasıl çalışır?

MİCROSOFT 365'TE OTURUM NASIL AÇILIR?

İşte birden fazla cihazda Microsoft 365 kullanmaya yönelik bazı ipuçları:

Office’i bir cihazda kullanan her kişinin, Microsoft 365 ile ilişkilendirilmiş bir hesaba sahip olması gerekir. Bu, Microsoft 365 aboneliği olan bir hesap veya Microsoft 365 Aile aboneliğini paylaşan herhangi bir hesap olabilir.

Bir cihaza Office yüklediğinizde, Office uygulamasını ilk kez başlattığınız zaman oturum açmanız istenir.

Office, oturum açtığınız sürece etkin kalır. Oturumu kapatırsanız hesabınızın lisansı kaldırılır ve uygulama devre dışı bırakılır. Dosyaları görüntüleyebilir ve yazdırabilirsiniz, ancak dosya oluşturamaz veya düzenleyemezsiniz.

Oturumu kapattıktan sonra Office'i etkinleştirmek için aboneliğinizle ilişkilendirilmiş hesapla yeniden oturum açabilirsiniz.

Beşten fazla cihazınız varsa Office, oturum açma sınırınızı aşmamanız için cihazlarınızda oturumunuzu otomatik olarak kapatır. Oturumu kapatmış olduğunuz bir cihazda Office'i kullanmak için, tekrar oturum açmanız yeterlidir.

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