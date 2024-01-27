Microsoft Copilot nedir? Microsoft Copilot nasıl kullanılır?

Kaynak: Haber Merkezi
Microsoft Copilot nedir? Microsoft Copilot nasıl kullanılır?
Microsoft Copilot yapay zekâ tabanlı bir yardım asistanı olarak kullanılmaktadır. Yapay zekaya olan önemin arttığı son yıllarda Microsoft Copilot gibi programlara talep arttı. Peki, Microsoft Copilot nedir? Microsoft Copilot nasıl kullanılır?

Microsoft Copilot uygulaması ile kullanıcı pek çok avantaja sahip olabilmektedir. Microsoft tarafından üretilen Microsoft Copilot uygulamasına dair ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Microsoft Copilot nedir? Microsoft Copilot nasıl kullanılır?

MİCROSOFT COPİLOT NEDİR?

Microsoft Copilot, kod geliştirmeye yardımcı olmak amacıyla kullanılan bir yapay zeka (YZ) tabanlı bir programdır. GitHub Copilot adıyla da bilinen bu hizmet, OpenAI tarafından geliştirilen GPT-3 tabanlı bir dil modelini içerir. GitHub Copilot, yazılım geliştiricilere kod yazarken önerilerde bulunma yeteneği ile dikkat çeker.

Kullanıcılar, kod yazarken belirli bir dilde veya platformda çalışmak istediklerinde, GitHub Copilot kod tamamlama önerileri sunar. Bu öneriler, kullanıcının yazdığı kısmın anlamını anlayarak uygun bir şekilde tamamlanır. Kullanıcı, önerilen kodu kabul edip kullanabilir veya ihtiyacına uygun şekilde özelleştirebilir.

GitHub Copilot, geliştiricilere hız kazandırmak, yazma hatalarını azaltmak ve genel olarak yazılım geliştirme sürecini daha verimli hale getirmek amacıyla tasarlanmıştır. Ancak, kullanıcıların önerilere dikkat etmeleri ve çıktının doğruluğunu kontrol etmeleri önemlidir, çünkü otomatik olarak önerilen kodlar her zaman mükemmel olmayabilir veya güvenlik sorunlarına neden olabilir.

GitHub Copilot, Microsoft'un Visual Studio Code entegrasyonu ile kullanılabilecek bir eklenti olarak sunulmuştur ve geliştiricilere geniş bir dil ve platform desteği sunar.

MİCROSOFT COPİLOT NASIL KULLANILIR?

Microsoft Copilot özelliğini aktifleştirmek oldukça basit adımlar içerir. İşte bu adımlar:

Adrese Giriş Yapın: İlk olarak, Microsoft Copilot'un resmi web sitesi olan https://copilot.microsoft.com/ adresine giriş yapın.

Microsoft Hesabınızla Oturum Açın: Eğer zaten bir Microsoft hesabınız varsa, bu hesap bilgilerinizle oturum açın. Hesabınız yoksa, kayıt olma seçeneklerini takip ederek bir Microsoft hesabı oluşturun.

Özelliklerden Yararlanın: Oturum açtıktan sonra, Microsoft Copilot'un sunmuş olduğu özellikleri kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu özellikler genellikle kod yazımını hızlandırmak ve geliştirmek için yapay zeka tabanlı kod önerileri içerir.

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