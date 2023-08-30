Microsof'un Başkanı yapay zekanın gelecekteki tehdidini açıkladı

Dünya’nın en büyük teknoloji şirketi olan Microsoft’un Başkanı Bradd Smith, CNBC ile yaptığı röportajda, yapay zekanın insan kontrolünde olmaması halinde olabilecek olumsuz gelişmeleri aktardı.

techinside.com’un haberine göre, Brad Smith, yapay zekanın silah haline getirilebileceğini ve insanlar tarafından dizginlenmesi gerektiğini söyledi. Yapay zeka silah haline gelirse, önlenemez bir yıkıma neden olabilir.

Smith, yayınlanan röportajda “Şimdiye kadar icat edilen her teknolojinin hem bir alet hem de bir silah olma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum. Yapay zekanın insan kontrolüne tabi kalmasını sağlamak zorundayız. Yapay zekayı örneğin kritik altyapıyı otomatikleştirmek için kullanmayı düşünen hükümet, ordu veya herhangi bir kuruluş olsun, kontrolün insanların elinde olduğundan emin olmalıyız, işleri yavaşlatabiliriz veya kapatabiliriz” dedi.