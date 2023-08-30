Microsof'un Başkanı yapay zekanın gelecekteki tehdidini açıkladı

Microsoft’un Başkanı Bradd Smith, CNBC ile yaptığı röportajda yapay zekanın gelecekte silah haline gelmemesi için insan kontrolünde olması gerektiğine dikkat çekti.

Microsof'un Başkanı yapay zekanın gelecekteki tehdidini açıkladı

Dünya’nın en büyük teknoloji şirketi olan Microsoft’un Başkanı Bradd Smith, CNBC ile yaptığı röportajda, yapay zekanın insan kontrolünde olmaması halinde olabilecek olumsuz gelişmeleri aktardı.

techinside.com’un haberine göre, Brad Smith, yapay zekanın silah haline getirilebileceğini ve insanlar tarafından dizginlenmesi gerektiğini söyledi. Yapay zeka silah haline gelirse, önlenemez bir yıkıma neden olabilir.

Smith, yayınlanan röportajda “Şimdiye kadar icat edilen her teknolojinin hem bir alet hem de bir silah olma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum. Yapay zekanın insan kontrolüne tabi kalmasını sağlamak zorundayız. Yapay zekayı örneğin kritik altyapıyı otomatikleştirmek için kullanmayı düşünen hükümet, ordu veya herhangi bir kuruluş olsun, kontrolün insanların elinde olduğundan emin olmalıyız, işleri yavaşlatabiliriz veya kapatabiliriz” dedi.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
Son Haberler
Geyik dikeni bitkisi kalp çarpıntısına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Geyik dikeni bitkisi kalp çarpıntısına iyi geliyor
Türkiye ülke puanında yükselişe geçti. Bir ülkeyi daha geride bıraktık Spor
Türkiye ülke puanında yükselişe geçti. Bir ülkeyi daha geride bıraktık
Büyük Taarruz’un 101 yıl önce çay partisi ile Konya üzerinden başladığını biliyor muydunuz? Güncel
Büyük Taarruz’un 101 yıl önce çay partisi ile Konya üzerinden başladığını biliyor muydunuz?
Galatasaray yeni transferini maça çıkarmadan takımdan gönderdi Spor
Galatasaray yeni transferini maça çıkarmadan takımdan gönderdi
Geyik dikeni bitkisi kalp hastalıklarına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Geyik dikeni bitkisi kalp hastalıklarına iyi geliyor
ABD Başkanı Biden, Kosta Rika Devlet Başkanı Chaves ile görüştü Dünya
ABD Başkanı Biden, Kosta Rika Devlet Başkanı Chaves ile görüştü
Milli maçın biletleri tükendi Spor
Milli maçın biletleri tükendi