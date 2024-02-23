Mide ağrılarına birebir. Zayıflatıyor. İşte şifa saçan ot

Sağlığımız için doğal bitkilerin önemi artıyor. Mide ağrılarını dindiren ve kilo vermeye yardımcı olan bir mucize ot keşfedildi: suyosunu otu.

Suyosunu otu nedir?

Şekerli bitkiler grubundan; su içinde klorofil taşıyan bitkidir. Yeşil, kahverengi, kırmızı ve mavi renkli su yosunları olarak çeşitlere ayrılır ve farklı amaçlarla kullanılırlar.

Soda, potasyum ve iyot elde edilir. Tarım, sanayi ve tıp alanlarında kullanılır. Bazı ülkelerde de gıda olarak tüketilir.

Faydaları:

Fistül olan yaraları açmak için cerrahi müdahalede kullanılır. Cilde sürüldüğünde zayıflamaya da katkı sağlar.

Çayı nasıl yapılır ve neye iyi gelir?

4 gram yosun Bir adet limon Bir tatlı kaşığı bal İki bardak su yosunları bir kaba koyup ezin ve üzerine limon rendesi ve su ilave edip yaklaşık 5 dakika kaynatın.

Ateşten indirdiğiniz bu karışımı süzün ve bal ekleyip için. Bu karışım mide ağrılarını ve sindirim sorunlarını, özellikle de kabızlığı giderir.