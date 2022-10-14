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A101'i fareler bastı sokakta satış yapıldı

Türkiye’nin en büyük perakende zincir marketlerinden olan A101’de mide bulandıran bir olay yaşandı. A101’in Ağrı’daki bir şubesinin deposunu fareler bastı. Çalışanlar, depodaki tüm ürünleri dışarıya çıkartıp, satışa sokakta devam etmek zorunda bırakıldı.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 14:49
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Mide bulandıran olay. Ağrı A101'i fareler bastı sokakta satış yapıldı

A101'i fareler bastı sokakta satış yapıldı
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Milli Gazete'nin haberine göre, vatandaşların biraz daha ucuz olduğu gerekçesiyle alışveriş yaptığı A101’in bir şubesinde akıl almaz bir olay medyana geldi. Mide bulandıran olay sonrası market çalışanları zorunlu nöbet tutmaya başladılar.

Mağaza Market-Sen tarafından yapılan açıklamada A101'in Ağrı'daki bir şubesinin deposunu farelerin bastığı belirtildi.

Yaşanan bu mide bulandıran olay sonrasında depodaki tüm ürünler dışarıya çıkarılırken ertesi gün işçiler satışa sokakta devam etmek zorunda bırakıldı.

A101’DE SOKAKTA SATIŞ YAPTI

Ürünlerin gece boyu dışarda kalmasıyla ilgili de mağaza sorumlusu ve müdür yardımcısı, tüm gece ürünlerin başında nöbet tutmaya zorlandı.

A101 çalışanlarına zorla fare nöbeti tutturulurken Mağaza Market-Sen tarafından yaşanan skandalla ilgili yapılan açıklamada “Geceden sabaha kadar o ürünlerin başında bekleyen işçiler, A101 patronlarının kölesi midir? A101 işçileri, patronların kârına ortak mı ki ürünlerinin de bekçiliğini yapıyor?” ifadeleri kullanıldı.

 

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VAY HALİMİZE
14.10.2022 15:01
İşini iyi yapmayanlar vicdan azabı çekiyordur. Öylece uzun yaşasınlar. Kahroluyorum. Teknik ilerlemiş, şu olay çözülemiyorsa vay halimize  
 
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