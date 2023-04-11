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Testlerde kullanılan fareler tarih oluyor. Bakın yerine ne geliyor?

Farelerle yapılan deneyler hakkında çok fazla tartışma mevcut. Ancak başka bir alternatifinin olmaması yüzünden fareler deneylerde kullanılarak telef oluyor. Yeni bir çalışma bu durumu ortadan kaldıracak gibi duruyor.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 11:13
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Testlerde kullanılan fareler tarih oluyor

Testlerde kullanılan fareler tarih oluyor. Bakın yerine ne geliyor?
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Editör: Özge Ceren Çimen

Bild'de yer alan habere göre, farelerin deneylerde kullanılması ve sonrasında ölmesi çok fazla tartışan bir konu. Bunun yerine farklı alternatif olmamasından dolayı araştırmacılar mecburen fareleri deneylerinde kullanıyorlardı.

Ancak Almanya’dan gelen bir haber bunun tarihe karışacağını gösteriyor. Braunschweig Teknik Üniversitesi'nden (TU) ve Hannover Veterinerlik Üniversitesi'nden (TiHo) bilim adamları, Tıp Üniversitesi'nin liderliğinde farelerle yapılan hayvan deneylerine bir alternatif üzerinde çalışıyorlar.

HÜCRE KÜLTÜRLERİ KULLANILACAK

Hayvanlar yerine hücre kültürleri veya yapay dokuya dayalı test sistemleri üzerinde araştırma yapılacak. Bağırsak yolunun veya solunum yolunun üç boyutlu modellerini oluşturmak için bir çip tasarlanacağı belirtildi.

Braunschweig Teknik Üniversitesi’nden Stephan Reichl yaptığı açıklamada, ‘’hayvan deneyleriyle ilgili etik çekinceler var. Sonuçlara ilişkin de insanlarla hayvanlar arasındaki farktan dolayı da dezavantajlar ortaya çıkıyor. Bu sebeple üretilecek ve insan hücrelerinin kullanılacağı çipler daha iyi sonuçlar verecektir’’ dedi.

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