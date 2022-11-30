Kadının kolundan fare çıktı

Avrupa’nın en çok turist çeken şehirlerinden biri olan Fransa’nın başkenti Paris, fareleriyle anılmaya devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde de fare yoğunluğu tekrar gözler önüne serildi.

Paris’te yapılan bir sokak röportajına katılan kadın vatandaş, röportajın ortasında montun içinde kolunda bir hareketlilik olduğunu söyledi. Kolunu silkeleyen kadın daha sonra montunu çıkartmaya karar verdi. Montun içinden bir şey düştüğünü gören kadın yerdeki poşetin içine baktığında kolundan düşen şeyin bir fare olduğunu gördü.

O anlar sokak röportajı yapan muhabirin kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kadının poşeti yan yatırmasıyla birlikte montun içine giren küçük fare hızla olay yerinden uzaklaştı.

O anlar sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.