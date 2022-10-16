Küflenmiş sucuğu indirimden satmaya çalıştılar. A101’den bir skandal daha

A101 markette son günlerde insanların sağlığını tehdit eden görüntülerle bir yenisi daha eklendi. A101 market yine insanların sağlığını tehdit eden bir konuyla gündeme geldi. Türkiye’nin önde gelen zincir marketlerinden biri olan A101 markette küflü kangal sucuğunun indirimli satılması bu kadar da olmaz dedirtti.

SOSYAL MEDYADA DİLE GETİRİYORLAR

Milli Gazete’de yer alan habere göre, A101 market son günlerde sorunlu ürünlerle gündeme geliyor. Markete giden bazı vatandaşlar ise yaşadıkları sorunları sosyal medya platformlarından paylaşarak duruma tepkilerini dile getiriyor.

A101 MARKETTE KÜFLENMİŞ SUCUĞU İNDİRİMLE SATIŞA SUNDULAR

Son olarak A101 marketin bir şubesinde küflü kangal sucuğunun indirimle satışa sunulması pes dedirtti. Sosyal medyada bir kullanıcı, A101 markette küflü olan dana kangal sucuğun ‘indirim’ adı altında 41,95 liradan 19,95 liradan raflarda satıldığını paylaştı.

"ŞAKA GİBİ GERÇEKTEN"

Sosyal medya kullanıcısı Twitter hesabından, küflü dana sucuğun fotoğrafını, “A101 kangal sucuk ürünü küf içinde, sanki alınabilir haldeymiş gibi bir de 42 liradan 20 liraya düşürmüşler. Şaka gibi gerçekten.” notuyla paylaştı.

YİNE GÖNDEME GELMİŞTİ

A101 markette tarihi geçmiş ürünlerin raflarda indirim adı altında satışa sunulduğu yine gündeme gelmişti. Satılmayan ürünlerin paralarının çalışan tarafından karşılandığı iddia edilmişti.

“KÜFLENMEYE BAŞLAYAN ÜRÜN İÇİN YARDIMCI OLMADILAR”

Sosyal medyada bir başka kullanıcı da, “Dün A101'den tost ekmeği aldım son kullanma 18 ekim yazıyor fakat eve geldiğimde fark ettim küflenmeye başlamış bugün iade veya değişim için gittiğim de hiç bir şekilde yardımcı olmadılar. Halk sağlığını tehdit etmek bozuk ürünü rafta tutmak.” ifadelerini paylaştı.