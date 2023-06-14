Yüksek tansiyon belirtileri nelerdir? Düşük tansiyon belirtileri nelerdir?

Yüksek tansiyon ve düşük tansiyon yaşam konforu etkileyen ve tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Peki, yüksek tansiyon belirtileri nelerdir? Düşük tansiyon belirtileri nelerdir?

Yüksek tansiyon belirtileri nelerdir? Düşük tansiyon belirtileri nelerdir?

Tansiyon değerleri bebekler, çocuklar ve yaşlılar için kişinin belli yaş dönemlerinde değişiklik göstermektedir. Peki, yüksek tansiyon belirtileri nelerdir? Düşük tansiyon belirtileri nelerdir?

Tansiyon, atardamarlar içerisinde yer alan kanın yaptığı basınç demektir. Yaşamsal olguların normal seyrinde olması için tansiyon değerleri oldukça önem taşımaktadır.

Bazı genetik faktörler de tansiyon sorunlarına neden olmaktadır.

YÜKSEK TANSİYON BELİRTİLERİ NELER?

Yüksek tansiyon belirtileri şu şekildedir:

- Enseden gelen şiddetli baş ağrısı

- Bulanık görme

- Mide bulantısı

- Bayılma

- Sıcak ter basması

- Burun kanaması

Şeklinde kendini göstermektedir. Bu şikayetler uzun bir süre devam ediyorsa muhakkak bir hekime muayene olmak gerekmektedir.

Kişinin, tuz tüketimini azaltması, bol su içmesi ve yürüyüş yapması da tedaviyi destekleyici etki yapmaktadır.

DÜŞÜK TANSİYON BELİRTİLERİ NELER?

Düşük tansiyon belirtileri, aşağıda yer alan semptomlarla kendini göstermektedir.

- Yoğun ve aniden gelen halsizlik

- Gözlerde kararma

- Baygınlık hali

- Soğuk soğuk terleme

Düşük tansiyon için yeterli ve dengeli beslenme önerilir. Bununla birlikte hayati bir sıkıntıya yol açan rahatsızlıklar grubunda yer almaz. Uzun süreli devam eden şikayetler sonrası, hekim muayenesi yapılması önerilmektedir.

YAŞA GÖRE NORMAL TANSİYON DEĞERLERİ NELER?

Tansiyon değerleri, kişiden kişiye göre değişmektedir. Aşağıda yer alan tabloda; herhangi bir rahatsızlığı olmayan bireylerin, ortalama olarak normal kabul edilen tansiyon değerleri belirtilmektedir:

- Bebekler için 90 ila 60 arası

- 1 yaş - 12 yaş için; 100 ila 70 arası

- 12 yaş - 18 yaş için; 113 ila 73 arası

- 18 yaş - 35 yaş için; 120 ila 75 arası

- 35 yaş – 55 yaş için; 130 ila 80 arası

- 55 yaş ve üzeri için; 140 ila 87 arası

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