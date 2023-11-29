Mide ülserini iyileştiren mucize ot ortaya çıktı

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Mide ülserini iyileştiren idrar ve adet söktüren eğir otu dikkatlerden kaçmadı

EĞİR OTU NEDİR?

Yılanyastığıgiller familyasından; akarsu kıyıları ve bataklıklarda yetişen 60-70 cm. boyunda bir otsu bitkidir. Meyveleri yeşilimsi renktedir. Çiçekleri, siyahımsı-erguvani renklidir. Tadı mayhoştur.

EĞİR OTU FAYDALARI

- İştahı açar, mide ve bağırsak gazlarını giderir.

-Mide ekşimesini geçirir.

-Mide ülserini iyileştirir.

-Eğri otu suyu ile gargara yaparak diş etlerinde kalmış kalıntıları temizler.

-Gözde çıkan çıban ya da iltihaplı yaralar için içinde kaynatılan eğri otu, suyunu pamuk yardımıyla sürünüz.

-İdrar ve adet söktürür.

-Diş etlerini kuvvetlendirir.

-Ter söktürür, ateşi düşürür ve ağrıları dindirir

-Kusturur, aksırtır.

-Sinirleri yatıştırır.

-Sarılık ve nikris tedavisinde kullanılır.

EĞİR OTU ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Eğir otu, genellikle kurutularak tüketilir. Kurutulan eğir otu ufalanıp toz hale getirilir. Bir su bardağının içine bir kaşık toz haline getirilmiş eğir otu eklenip bir gece boyunca bekletilir. Ertesi gün ile 5 dakikalık kaynatıldıktan sonra süzülerek tüketilir.