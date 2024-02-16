Mide ve bağırsak hastalıklarına iyi geliyor. Astım nöbetlerini giderir. İşte şifa deposu ot

Sağlıklı ve doğal beslenme, doğanın bize sunduğu gıdalara yönelerek sağlığımızı korumayı amaçlayan bir yaşam biçimidir.

Bu yaşam biçimine uygun olan bitkilerden biri de melek otudur.

Melek otu, maydanozgillerden bir bitki olup, ırmak kenarlarında, çimenliklerde ve ormanların ağaçsız kısımlarında yetişir. Boyu 3 metreye kadar ulaşabilir. Hoş bir kokusu vardır. İstanbul, Marmara, Doğu Karadeniz ve Beyşehir civarında bulunur. 1- 1,5 metre boyludur. İki yıllık veya çok yıllık bir bitkidir. Gövdesi silindir şeklindedir.

Gövdesinde boydan boya çizgiler bulunur. İçi boş olan gövdesi, mavi-yeşil veya kırmızı renklidir. Çiçekleri beyaz renklidir. Kökü ve rizomları, uçucu yağ ve tanen içerir. Yaz ve sonbahar mevsimlerinde toplanarak kurutulur.

Yararları:

Mide ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi gelir. Sinir sistemini güçlendirir. Kasılmaları önler. Astım krizlerini azaltır. Enerji ve iştah verir. Hastalıktan sonra iyileşme sürecini kısaltır. Yapraklarından elde edilen su, pamukla diş çürüğüne uygulanırsa, ağrıyı alır. Kan dolaşımını iyileştirir. Terlemeyi sağlar.

Kurutulmuş melek otu, ezilerek başa sürülürse, bit sorununu çözer.

Melek Otu Yağı Nasıl Kullanılır?

Melek otu yağı, ağızdan alınmaya uygun değildir. Sadece dışarıdan kullanılabilir. Deriye masaj veya krem şeklinde sürüldüğünde, faydalarını en iyi şekilde gösterir.

Yaralı, ağrılı veya sancılı bölgeye pamukla masaj yaparak rahatlama sağlayabilirsiniz.

Hamile olanlar melek otu kullanmamalıdır. Melek otu, kasılmalara neden olabilir. Düşük tehlikesi vardır.

Kullanırken aşırıya kaçmamak gerekir. Fazla ve sürekli kullanım, kan basıncını artırabilir. Nefes darlığına yol açabilir. Genellikle 3 veya 9 gram kullanımı önerilir. Kullanmadan önce doktorunuza danışmak daha iyidir.

Kalp krizi riski taşıyanlar melek otu çayı içmemelidir.

Ayrıca melek otu kökü, çiğ olarak tüketilmemelidir. Zehirlenmelere sebep olabilir.

Diyabet hastaları, melek otu kullanmaktan kaçınmalıdır. Melek otu, kan şekerini yükseltebilir.