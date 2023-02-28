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Midenizin ekşimesini istemiyorsanız bunları yemeyin

Beslenme tarzındaki bazı yanlışlıklar mide problemleri azdırıyor. Peki bu besinler hangileri. Sorunun yanıtı Diyetisyen Tuğçe Sert’ten geldi. İşte o yanıtlar…

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 07:07
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Midenizin ekşimesini istemiyorsanız bunlardan uzak durun

Midenizin ekşimesini istemiyorsanız bunları yemeyin
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AŞIRI VE HIZLI YEMEK YEMEK

Mide ekşimesi ve yanmasına engel olmak için başlangıçta özel besinler düşünülmeden tüketilen yemek miktarına bakılmalıdır. Fazla hacme sahip olan besin hızlı şekilde mideye ulaşırsa mide yanması fazlalaşacaktır. Mide yanmasına iyi ya da kötü gelen bir besin fazla miktarda tüketildiği zaman rahatsızlık verir. Ayrıca yemekler hızlı tüketildiği zamanda mide yanması meydana gelebilir. Besinler hızlı tüketildiğinde sindirim işlemi istenildiği gibi olmaz ve bu durum midedeki yanmayı tetikler.

YAĞLI GIDALAR

Genel olarak sindirimi uzun süren yağ içeriği yüksek miktarda olan besinler buna bağlı olarak mide de daha uzun süre kalırlar. Yağlı gıdalar mide de uzun zaman kaldığı için mide sorunlarını da artırırlar. Cips, kızartılmış besinler, sakatat, kavurma, kızartılmış tavuk derisi ile birlikte tüketilen tavuk sıklıkla tüketilirse mide problemlerine zemin hazırlar.

HAMUR İŞLERİ VE KURU BAKLAGİLLER

Kuru baklagiller gaz ve şişkinlik problemi meydana getirebileceğinden bunların tüketim sıklığını en aza indirin. Kuru baklagillerin gazını almak için pişirirken içerisine kişniş, kekik, kimyon ve nane ilave edebilirsiniz. Hamur işlerini ve şerbetli kızarmış tatlıları sık tüketmek midede yanmaya neden olur.

ASİT ORANI YÜKSEK BESİNLER

Portakal, greyfurt, domates, limon, domates sosları gibi besinler mide ekşimesine neden olabilir. Bu besinler asidik özelliğe sahip oldukları için hassas mideye sahip olan kişilerde sorun çıkartma riskine yol açarlar. Ayrıca sirke, limon tuzu, turşu, hardal, soya ve bazı salata sosları asit içerikli olması sebebiyle midedeki problemleri tetikleyebilir.

YAĞLI GIDALAR

Genel olarak sindirimi uzun süren yağ içeriği yüksek miktarda olan besinler buna bağlı olarak mide de daha uzun süre kalırlar. Yağlı gıdalar mide de uzun zaman kaldığı için mide sorunlarını da artırırlar. Cips, kızartılmış besinler, sakatat, kavurma, kızartılmış tavuk derisi ile birlikte tüketilen tavuk sıklıkla tüketilirse mide problemlerine zemin hazırlar.

Kuru Baklagiller ve Hamur İşleri

Kuru baklagiller gaz ve şişkinlik problemi meydana getirebileceğinden bunların tüketim sıklığını en aza indirin. Kuru baklagillerin gazını almak için pişirirken içerisine kişniş, kekik, kimyon ve nane ilave edebilirsiniz. Hamur işlerini ve şerbetli kızarmış tatlıları sık tüketmek midede yanmaya neden olur.

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