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Migren ataklarına akupunktur önerisi

Trakya Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Cüneyt Bozer, akupunkturun migren ataklarının sıklığı ve şiddetinin azaltılmasında önemli bir uygulama olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 12:13
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Migren ataklarına akupunktur tedavisi

Migren ataklarına akupunktur önerisi
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Trakya Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Cüneyt Bozer, AA muhabirine, tamamlayıcı tıp uygulamalarının modern tıp yöntemleriyle bütünleşen uygulamalar olduğunu açıkladı.

Tamamlayıcı tıp uygulamalarından en çok bilineni akapunktur. Dr. Bozer, Sağlık Bakanlığı sertifikası alan hekimlerin akupunkturu Türkiye'de hastalara uygulayabildiğini hatırlattı. Bozer, akupunktur uygulamalarının dünya genelinde yaygın şekilde yapıldığını işaret, şunları söyledi:

"Akupunktur ülkemizde sadece kilo vermeyle ilişkilendiriliyor. Ancak Avrupa ve Amerika'da ağrı ve depresyon tedavilerinde yaygın olarak kullanılıyor. Akupunktur en çok ağrı şikayeti olan hastalarda kullanılıyor. Tüm ağrıya neden olan durumlarda akupunktur güvenle kullanılabilen bir yöntem. Eğitimli bilen bir hekim tarafından yapıldığı sürece kişinin zarar görme şansı yok. İlaçlara bağlı yan etkiler, akupunkturda doğal olarak görülmüyor. Akupunktur, kişinin organları üzerinde yük oluşturmayan bir tedavi yöntemi.
Migren baş ağrıları. Akupunktur, özellikle atakların sıklığı ve şiddetini azaltmada bugüne kadar geliştirilmiş bütün ilaçlardan daha etkilidir. Migreni ortadan kaldırıp kaldırmadığı başka bir tartışma konusu. Migren atak ve sıklığını akupunkturla daha iyi kontrol altına alabiliyorsunuz.

Sinir sisteminin uyarılması ve beyindeki ağrıyı algılayan merkezlerde bununla ilgili bir blokaj yapılıyor. Akupunktur noktalarına takılan iğnelerine elektrik akımı verilmesi, noktalara lazer ışığı tutulması ve başka yöntemlerle bu uygulama yapılabiliyor. Önemli olan bu uyarıyı yapmak. Bunun yanında farklı yöntemler var."

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