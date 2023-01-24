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Uzmanı migrenden kurtulabilmenin yolunu açıkladı

Nöroloji ve Klinik Nörofizyoloji Uzmanı Prof.Dr. Okan Bölükbaşı migren botoksunun nasıl uygulandığını anlattı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 17:15
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Migren botoksu ile migrenden kurtulabilirsiniz

Uzmanı migrenden kurtulabilmenin yolunu açıkladı
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İHA’nın haberine göre; Nöroloji ve Klinik Nörofizyoloji Uzmanı Prof.Dr. Okan Bölükbaşı, ‘Migren Botoksu’ ile migrenden kurtulmanın mümkün olduğunu dile getirdi.
Doktor Bölükbaşı, “Botoksun kas kasılmasını bloke ederek kası gevşetmesi, migren krizindeki ağrı kesici etkinliği artırmaktadır” dedi.

Nöroloji ve Klinik Nörofizyoloji Uzmanı Prof.Dr. Okan Bölükbaşı, botoks uygulamasından sonra hasta normal hayatına dönebileceğini ve sosyal aktivitelerini yerine getirebildiğini söyledi.

Doktor Bölükbaşı, “Migren Botoksu ilaçların kullanımını azaltmaktadır. Özellikle ilaç kullanmak istemeyen hastalarda önemli bir tedavi seçeneği sunmaktadır. Botoks, migren krizlerinin sıklığını ve şiddetini belirgin biçimde azaltmaktadır ve hastanın yaşam kalitesi ciddi biçimde artırmaktadır. Uygulama sonrası olumlu etkilerinin ortaya çıkması için bir hafta kadar süre geçmesi gerekebilir. Migren Botoks uygulaması bir miktar ağrılı olmakla birlikte genelde sorunsuz olarak tamamlanır. Botoks uygulamasından sonra hasta normal hayatına dönebilir ve sosyal aktivitelerini yerine getirebilir. Botoks uygulaması günlük yaşamı etkilememektedir” ifadelerini kullandı.

“TEDAVİ EDİLMESİNDE KÜÇÜK İĞNELER KULLANILMAKTADIR”

Prof.Dr. Okan Bölükbaşı, “Migren botoksu uygulaması yöntemi, hastanın baş ağrısının şiddetine, sıklığına ve tıbbi durumlara bağlı olarak belirlenmektedir. Migren hastalığının botoks yöntemiyle tedavi edilmesinde küçük iğneler kullanılmaktadır. Bu iğneler aracılığı ile tetik noktalara botoks ilacı enjekte edilir. Botoks uygulamasında yerel uyuşturma (lokal anestezi) merhemi kullanılmaktadır; yine de, hasta uygulama sırasında hafif bir ağrı ya da acı hissedebilir. Migren için botoks uygulaması yaklaşık olarak otuz dakika sürmektedir. Genellikle bir seans uygulansa da bazı hastalarda bir – iki hafta sonra ek uygulama yapılması gerekebilir. Migrenin şiddetine göre seans sayısı belirlenmektedir. Bazı hastalarda migren botoksu üç seans yapılabilir. Genelde botoks uygulaması sonrası 3-5 aylık bir etkinlik (ağrısız dönem) sağlanmaktadır” dedi.

“AĞRIYI BAŞLATMASINI, ARTIRMASINI ÖNLEMEKTEDİR”

Botoksun kas kasılmasını bloke ederek kası gevşetmesi, migren krizindeki ağrı kesici etkinliği artırmakta olduğunu belirten Nöroloji ve Klinik Nörofizyoloji Uzmanı Prof.Dr. Okan Bölükbaşı, “Migren ağrısının tedavi yöntemleri içerisinde yer alan botoks uygulamaları, ‘tıbbi bir tedavi’ olarak yapılmaktadır. Tetik noktalar olarak isimlendirilen kas noktalarına zerkedilen botoks, sinir sonlanımlarındaki asetilkolin maddesini bloke ederek ağrı yapıcı-yayıcı inflamatuvar (yangısal) ve eksitatuvar (uyarıcı) sinirsel kimyasalların, kan dolaşımına geçerek ağrıyı başlatmasını, artırmasını önlemektedir. Botoksun kas kasılmasını bloke ederek kası gevşetmesi, migren krizindeki ağrı kesici etkinliği artırmaktadır” diye konuştu.

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