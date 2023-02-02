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Migren hastalarının yüzü gülecek

Yaşamın kalitesini düşüren, işgücü kaybına neden olan migren hastalığına dair ilk defa koruyucu ve önleyici ilaç üretildi. İşte gelişmelerin detayı…

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 13:26
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Migren hastalarının yüzünü güldürecek

Migren hastalarının yüzü gülecek
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ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) 2018 yılında onay alan Migren aşısı ile aynı çalışma prensibine sahip olan ilaç, migren atağı gelir gelmez alınıyor ve hem ağrıyı tedavi ederek hafifletiyor hem de sonraki atakların geliş süresini uzatarak önleyici etki yaratıyor. İlaç, migren atağı ile birlikte beyinde salgılanmaya başlayan CGRP (kalsitonin gen ilişkili peptid) adı verilen iltihabın salınımını önlüyor. FDA’dan geçen yıl onay alan ve hap şeklinde üretilen ilaç, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde kullanıma girdi. Yakında Türkiye’ye de gelmesi bekleniyor.

MİGREN ATAKLARINI GEÇİRİYOR

Küresel Migren ve Ağrı Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Derya Uludüz, ilaçla ilgili şu bilgileri açıkladı:

“Migrende CGRP dediğimiz ve atak başlamadan önce salınan bir iltihap maddesi var. Migreni tetikleyecek olan soğuk, uykusuzluk gibi bir etken sonrası beyin bunu bir ‘savaş alarmı’ olarak kabul ediyor ve harekete geçiyor. CGRP salınarak damarları genişletiyor. Migren aşısında CGRP iltihap maddesinin salınımı engelleniyor. Migren hapının özelliği ise hem önleyici olması hem de erken dönemde, migrenin başladığı hissedilir hissedilmez, ataklarda iyileştirici olarak da kullanılabiliyor olması. İkinci atağın gelme süresini de uzatıyor.”

KAÇ ADET KULLANILACAK?

Rimegepant etken maddeli ilaç, bir ayda en fazla 18 defa alınabiliyor. Prof. Uludüz, “Bir ay içerisinde en fazla 15 ila 18 arasında hap kullanılabiliyor. Koruyucu olarak her gün alınması önerilmiyor ama atağın geldiğinin hissedildiği an alınması öneriliyor” diye uyardı.

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