Migren neden olur

Uzm. Dr. Atilla Kara, “Migren; zonklayıcı nitelikte, yaklaşık 4 ile 72 saat arasında devam eden, bulantı ve kusma gibi belirtilerin eşlik ettiği, tek taraflı veya iki taraflı olabilen, bazen sık sık tekrarlayan bir baş ağrısı çeşididir. Migren tedavi edilmezse, atakların sayısı ve şiddeti artabilir. Ağrıları gidermek için çok fazla ve uzun süreli ağrı kesici kullanmak; ağrıyı önlemede yetersiz kalabilir ve sağlığı olumsuz etkileyebilir. Migrenin kronik hale gelmesi ise depresyon ve çeşitli ruhsal sorunlara yol açabilir” dedi.

MİGRENİ BAŞLATAN FAKTÖRLER

Migreni başlatan faktörlerden de bahseden Kara, “Migrenin en büyük nedeni strestir. Bunun yanında; uyku düzeninin bozulması, keskin koku, rüzgarlı hava, parlak ışık, alkol, yüksek ses gibi durumlar da migren ağrısına neden olabilir. Bu yüzden migren ataklarını önlemek veya daha kolay atlatmak için; düzenli spor, düzenli uyku, stresten uzak durmak, sağlıklı beslenmek ve doktorun önerdiği tedavi ve tavsiyeleri uygulamak gereklidir” diye konuştu. Uzm. Dr. Kara, şöyle devam etti:

BOTOKS MİGRENE İYİ GELİR Mİ?

“Migrenin tedavisi, kişinin baş ağrılarının sıklığına, şiddetine ve beraberindeki diğer sağlık durumlarına göre belirlenir. Uygun tedavi ile hastaların yaşam kalitesi artabilir ve migren kontrol altına alınabilir. Botoks, sadece kozmetik amaçlı değil, nörolojik hastalıkların tedavisinde de kullanılabiliyor. Botoksun, kasları gevşetici etkisi sayesinde özellikle migren türü baş ağrılarında faydalı sonuçlar verdiği görülmektedir. Her migrenli hastaya botoks uygulanmaz. Sadece kronik migren denilen, 15- 20 günden fazla atak yaşayan hastalara uygulama yapılır. Botoks uygulaması, poliklinik ortamında, özellikle diğer nörolojik hastalıklarda, istemsiz kasılmaların tedavisinde de yapılabilir. Botoksun etkisi 3 ile 6 ay arasında sürmektedir”



