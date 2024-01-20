Migrenin doğal ilacı ortaya çıktı. Ağrıyı şıp diye kesiyor

Migren, kronik bir baş ağrısı türüdür ve şiddetli ağrı, mide bulantısı, ışık ve ses duyarlılığı gibi belirtilerle ortaya çıkar. Bu ağrılar, yaşam kalitenizi düşürerek günlük aktivitelerinizi zorlaştırır. Migren ağrılarıyla baş etmek için doğal yöntemler arayanlar, bazı bitkisel yağlara başvurabilir.

Migren, kronik bir baş ağrısı türüdür ve şiddetli ağrı, mide bulantısı, ışık ve ses duyarlılığı gibi belirtilerle ortaya çıkar. Bu ağrılar, yaşam kalitenizi düşürerek günlük aktivitelerinizi zorlaştırır. Migren ağrılarıyla baş etmek için doğal yöntemler arayanlar, bazı bitkisel yağlara başvurabilir.

Bu yağlar, ağrıyı hızla dindiren ve "doğal ağrı kesici" olarak adlandırılan mucizevi ürünlerdir.

İşte o yağlar...

Migren tedavisinde, magnezyum bakımından zengin gıdaların yanı sıra bu bitkisel yağlar da tavsiye edilir. İşte ağrınızı tek damlasıyla geçirecek o yağlar...

NANE YAĞI

Nane yağı, baş ağrılarını serinleterek azaltır. Şakaklarınıza veya boynunuza nane yağı uygulayarak, migren ağrılarını hafifletebilirsiniz. Nane yağı kullanırken, cildinize uygun bir taşıyıcı yağla seyreltmeniz gerektiğini unutmayın.

LAVANTA YAĞI

Lavanta yağı, sakinleştirici bir etkiye sahiptir ve migrenin neden olduğu stresi azaltır. Birkaç damla lavanta yağını, bir taşıyıcı yağla karıştırıp, şakaklarınıza veya boynunuza nazikçe masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Lavanta yağı, ağrınızı hafifletmenize yardımcı olur.

ZENCEFİL ÇAYI

Yağ veya masaj uygulamalarını sevmeyen veya kokusuz bir alternatif arayanlar için zencefil çayı da iyi bir seçenektir. Zencefil, iltihaplanmayı önleyen bir köktür ve migren ağrılarını azaltmaya katkıda bulunur.

Bir fincan sıcak suyun içine taze rendelenmiş zencefil atarak veya hazır zencefil çayı içerek, migren ağrılarına karşı doğal bir çözüm bulabilirsiniz.