Karnı tok olan AKP'li can siparane Erdoğan'ı savundu

Tele1’de yapılan bir röportaj sırasında bir vatandaşın her soruda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı savunduğu anlar dikkat çekti.

Muhabirin, “Tayyip Erdoğan Mısır’ın Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü.” cümlesi bitmeden vatandaş, “normaldir, niye görüşmesin ki.” yanıtını verdi.

"SİSİ İLE ERDOĞAN'IN GÖRÜŞMESİ NORMALDİR"

“Yıllar öncesinde de bir daha görüşmeyeceğini ve darbeci, katil ve zalim olduğunu söylemişti” ifadelerine ise vatandaş “ülkenin çıkarı için ne yapılması gerekiyorsa adam onu yapmıştır. Ülkenin menfaati için adam her şeyi yapıyor. Niye Mısır gidip Rumlarla görüşüyor. Bunla da görüşür. Ne var yani. Yahu Tayyip Erdoğan akıllı adamdır. Yaş tahtaya basmaz. Allah onu da başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.

Sokak röportajı yapılan vatandaşın bu sözlerine yoldan geçmekte olan başka bir vatandaş da destek verdi.

"3-5 TANE KOMİNST ÇIKMIŞ DA ATIYOR TUTUYOR"

“Seçim yaklaşıyor, sizce seçim öncesi görüşmelerinin bir alakası var mı?” sorusuna ise vatandaş kaçamak yanıtlar veriyor.

Vatandaş, “kendileri ne yaparsa yapsın bu adam başımızdan giderse bu ülke yıkılmış demektir. Buna inanın çocuklaşmayın” dedi.

İktidar karşıtı yorumlarda bulunanları ise eleştiren vatandaş “bakma 3-5 tane kominist çıkmış da atıyor tutuyor. Yok ben Atatürkçüyüm, solcuyum… Bunlar boş şeyler. Bu adam Türkiye’ye neler yaptı” ifadelerini kullandı.

“Bu adam Türkiye’ye neler yaptı” ifadesine dikkat çeken muhabirin “örnek verebilir misiniz mesela” sorusuna ise “ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ana dilim Kürtçedir. Kürtçeyi eskiden konuştuğumuz zaman bizi hapise atıyorlardı. Bu serbest oldu. Şimdi Kürtçe yayın yapan kanal var.” yanıtını verdi. Sözlerine devam eden vatandaş, “benim iki tane kızım var biri başörtülü biri açık. Benim başı örtülü kızıma kimin ne hakkı var dil uzatmaya?” dedi ve Erdoğan’ın iktidardan gitmesi durumunda kötü şeylerin yaşanacağını belirtti.

"KITLIK YOK. İNSANLAR ABARTIYOR"

Eskiden tüp ve şeker kuyruğu olduğunu iddia eden kişiye alım gücünün düştüğü sorulduğunda “kıtlık yok. Bir evde 5 tane araba var. Herkes idare etsin. Adamı karalamak için öyle söylüyorlar” dedi.

Erdoğan’ın Meral Akşener için 6’lı masayı terk etmesi çağırısına ise “Allah onun burnundan getirsin. Yıllardır ben sağcıyım, ben ülkücüyüm diyordu. Şimdi gitmiş solcularla imansızlarla hareket ediyor. Her yola yatan bir kadındır. Sen onu bilmiyorsun. O, İçişleri Bakanı olduğu zamanlarda benim arkadaşıma işkenceye bizzat kendisi girmişti. Şimdi de çıkmış atıp tutuyor.” dedi.

“Ülkemizin durumu iyi mi sizce, her şey güllük gülistanlık mı?” sorusuna “yok değil, hayat şartları neyi gerektiriyorsa ona göre hareket ediyor. Ama herkes geçiniyor” dedi.

Faturalar konusu açıldığında ise sokaktan geçen bir vatandaş da röporaja katılıp, “faturalar çok geliyor, ben emekliyim. İş yok. 6 tane çocuğum var. 2 aydır faturaları ödeyemiyorum. Sen nasıl memnunsun? Çocuklar iş bulamıyor. Asgari ücretle geçinemiyorlar. Niye geçinemiyoruz diyorlar ki?” diye sordu.