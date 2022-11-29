Bunların aklı makarnayla yıkanmış. Sokak röportajında ortalık bir anda karıştı

Sokak röportajları çoğu zaman vatandaşların isyanlarını dile getirdikleri mecralar haline gelirken, Kadıköy'de çekilen bir sokak röportajında ortalık karıştı.

Vatandaş TV adlı YouTube kanalında yapılan sokak röportajında bir vatandaş Kars'ta hayvancılık yaptığını söyleyip yem fiyatlarından şikayetçi oldu.

Yem fiyatlarından şikayetçi olduktan sonra kendisine karşı çıkan vatandaşlara "Ben size söylüyorum, bunların aklı makarnayla yıkanmış, patatesle yıkanmış" diyerek tepki gösterdi.

Kadıköy'de çekilen görüntülerde sesler bir anda yükselirken, tartışmayı dinleyen vatandaşlardan da alkışlar yükseldi.