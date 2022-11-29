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  • Bunların aklı makarnayla yıkanmış. Sokak röportajında ortalık bir anda karıştı

Bunların aklı makarnayla yıkanmış. Sokak röportajında ortalık bir anda karıştı

Kadıköy'de yapılan sokak röportajında sesler bir anda yükseldi. Karşıt görüşlü vatandaşlar tartışmaya başladı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 16:30
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Kadıköy'de sokak röportajında karşıt görüşlü vatandaşlar tartışmaya başladı. Bunların aklı makarnayla yıkanmış

Bunların aklı makarnayla yıkanmış. Sokak röportajında ortalık bir anda karıştı
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Sokak röportajları çoğu zaman vatandaşların isyanlarını dile getirdikleri mecralar haline gelirken, Kadıköy'de çekilen bir sokak röportajında ortalık karıştı.

Vatandaş TV adlı YouTube kanalında yapılan sokak röportajında bir vatandaş Kars'ta hayvancılık yaptığını söyleyip yem fiyatlarından şikayetçi oldu.

Yem fiyatlarından şikayetçi olduktan sonra kendisine karşı çıkan vatandaşlara "Ben size söylüyorum, bunların aklı makarnayla yıkanmış, patatesle yıkanmış" diyerek tepki gösterdi.

Kadıköy'de çekilen görüntülerde sesler bir anda yükselirken, tartışmayı dinleyen vatandaşlardan da alkışlar yükseldi.

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Clacrk
29.11.2022 16:47
Bunlar ucuz diye 1. Ve 2. Boğaz köprülerini kullanırlar odan sonra AKP köprü yaptı derler ANK IST arası otoyolu kullanırlar AKP yol yapti ler sehir hala 20 yıl önce yapılan hastahaneye giderler öyle  
 
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