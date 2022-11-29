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  • Türkiye’de yaşayan Gürcü kadın: Tayyip Erdoğan çok iyi adam, yardım ediyor, para veriyor

Türkiye’de yaşayan Gürcü kadın: Tayyip Erdoğan çok iyi adam, yardım ediyor, para veriyor

Giresun’da yayınlanan sokak röportajında Gürcü kadın, “Gürcistan’da kimse bir aspirin vermiyor. Erdoğan, yardım ediyor, para veriyor, her şey veriyor.” dedi.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 10:47
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Türkiye’de yaşayan Gürcü kadın 'Tayyip Erdoğan çok iyi adam, yardım ediyor, para veriyor, her şey veriyor' dedi

Türkiye’de yaşayan Gürcü kadın: Tayyip Erdoğan çok iyi adam, yardım ediyor, para veriyor
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YouTube’da yayın yapan “AZM AJANS” adlı kanalda yayınlanan sokak röportajı, Giresunlulara siyasi gündemle ilgili sorular yöneltti.

Birçok vatandaş farklı yanıtlar verdiği sokak röportajına Gürcü bir kadın damga vurdu.

“ALLAH ERDOĞAN’A UZUN ÖMÜR VERSİN”
Muhabirin “Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?” sorusuna “Tayyip Erdoğan” yanıtını veren kadın, “Neden Tayyip Erdoğan?” sorusuna ise “Çok iyi adam. Allah uzun ömür versin. Ben Gürcistan’dan geldim, Gürcistan’da kimse bir aspirin vermiyor. Erdoğan, yardım ediyor, para veriyor, her şey veriyor.” şeklinde yanıt verdi.

Kadının röportajda söyledikleri sosyal medyada, “Ücretsiz sağlık hizmetinden ve sosyal yardımdan yararlanıyor.” şeklinde yorumlandı.



YORUM YAĞDI
Paylaşımın altında kullanıcıların yaptıkları yorumlardan bazıları ise şöyle:

- “Tabii ya biz aç kalıp, bu dünya milletlerini doyurmaya geldiydik zaten.”

- “Ne alaka ya? Tüm sağlık sisteminden bedava yararlan, üstüne bir de para mı veriyorlar? Biri açıklasın artık bu ülkede akıl sağlığımı yitireceğim.”

- “İnanılmaz bir olay değil mi? Türk Milleti; çalışsın, emek versin, vergi versin... Karşılığında… Kimse de çıkıp demiyor ki ne oluyor yahu?”

yenicaggazetesi.com.tr
 

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Msc
29.11.2022 11:37
Benim vergim,benim param ,bu paraların bu ülke için Can veren insanların evlatlarının ve torunlarının hakkı, onun bunun değil  
 
Msc
29.11.2022 11:34
Kimin parasını kime veriyorsun  
 
Ramiz Ağa
29.11.2022 11:32
Hayat sana güzel gürcü abla  
 
TÜM YORUMLAR (14)
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