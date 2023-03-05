Fiorentina Milan'ı yendi, Sivasspor'a gözdağı verdi

İtalya Serie A'da 25. hafta maçında Fiorentina, kendi sahasında Milan'ı 2-1 yendi.

Fiorentina'nın gollerini 49. dakikada Nicolas Gonzales ve 87. dakikada Luka Jovic attı.

Milan'ın golü ise 90+5. dakikada Theo Hernandez'den geldi.

Fiorentina, bu galibiyetle puanını 31 yaptı ve ligde 12. sıraya çıktı.

Milan ise haftayı puansız kapattı ve 47 puanla lider Napoli'nin 18 puan gerisinde 4. sırada kaldı.

Fiorentina, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında 9 Mart'ta temsilcimiz Sivasspor'u konuk edecek.