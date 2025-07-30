Milan Skriniar Fenerbahçe'de! İmzalar atıldı: İşte İstanbul'a geleceği saat...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunmasını güçlendirmek adına geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kiralık olarak kattığı Milan Skriniar'ın bonservisini almak için yürüttüğü operasyonu bitirdi. Süper Lig devi, yıldız oyuncuyu İstanbul'a getiriyor.

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FENERBAHÇE MILAN SKRINIAR İLE İMZALADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Milan Skriniar ile sözleşme imzaladı. Tecrübeli savunma oyuncusunun bu akşam 19.45'te İstanbul'da olacağı belirtildi.

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