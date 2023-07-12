Milas'ta orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyor

Muğla'nın Milas ilçesinin Boğaziçi Mahallesinde ormanlık alanda başlayan yangına müdahale için, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde tüm hava araçları kalkış yaptı. Hava ekiplerinin yanında yer ekipleri de yangın bölgesine yönlendirildi.

MİLAS BELEDİYE BAŞKANI TOKAT: ARAÇ GİRİŞLERİ YASAKLANDI

Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Köylerde yaşayanlara gerekli uyarıları yapıyoruz. Bölgeye araç girişleri yasaklandı. Yangın Boğaziçi Siteler Bölgesi'nden başlayıp Kuyucak'taki siteler bölgesine doğru gidiyor" ifadelerini kullandı.

YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE İLERLİYOR

Milas Boğaziçi bölgesinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle Bodrum Güvercinlik istikametine ilerliyor