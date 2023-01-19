Mili Eğitim cemaatin yarışması için seferber oldu

AKP iktidarında okullardan hastanelere, cezaevlerinden kadın sığınma evlerine kadar birçok alanda etkileri artırılan cemaat ve tarikatlar, kimsesiz çocuklar üzerinde de etkili kılındı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Hayrat Vakfı ve Uluslararası Eğitimciler Derneği arasında imzalanan “Eğitimde İşbirliği Protokolü” kapsamındaki yarışmada dini içerikli dört farklı kitaptan sınav yapılacak.

HAYRAT VAKFI ESKİ YÖNETİCİSİ

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; yarışmanın kitapları ise Nur cemaati bağlantısıyla bilinen Hayrat Vakfı’na bağlı Hayrat Neşriyat tarafından basıldı. Yarışmayı düzenleyen kuruluş ise Uluslararası Eğitimciler Derneği. Derneğin başkanı Yusuf Irmak, Hayrat Vakfı’nın eski yöneticileri arasında bulunuyor.

YARIŞMA DÜZENLEDİLER

Derneğin internet sitesindeki “bağlantılar” kısmında da Hayrat Vakfı yer alıyor. Yarışma ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkin olmak üzere dört farklı kademede gerçekleşecek. Her kademe kendileri için belirlenen kitaptan sorumlu tutulacak. 18-19 Mart’ta yapılacak yarışmanın ödülü ise 1.5 milyon TL olarak açıklandı.

REKLAM İÇİN KAMU KURULUŞLARI KULLANILDI

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okulların yanı sıra yarışmanın reklamı için gençlik ve spor il müdürlükleri de devreye girdi. Kamu kurumlarının sosyal medya hesaplarından yarışmaya ait afişler paylaşıldı.

Sosyal medyadan tepki gösteren bir veli, “Öğretmen önermiş, okul müdürü göndermiş. MEB onaylı diye çocuğumun kaydını yaptım. Kitap içeriğini incelediğimde Hayrat Neşriyat ve Hayrat Vakfı tarafından basıldığını gördük. Hayrat Vakfı’nın Nur cemaatine bağlı olduğunu gördüm. Bu yarışmayı okul müdürüne yayması için gönderen kim? Veli gruplarında paylaşılmasını isteyen okul müdürü içeriğini bilerek mi gönderdi” diye sordu.

AİLE BAKANLIĞI NURCU VAKFA BİNLERCE EURO HİBE VERMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Nur Cemaati’nin, “Yazıcılar” kolundan olan Hayrat Vakfı arasında 2016 yılında korunma ve bakım altındaki çocuklara yönelik protokol imzalandığı ortaya çıkmıştı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Kimsesiz çocuklara yönelik çalışmalar düzenlemesine olanak sağlanan Nurcu vakıf, “2022/R2 Erasmus+Gençlik Programı Projeleri” listesinden de çıktı. Proje başvuru değerlendirme sürecini tamamlayan Türkiye Ulusal Ajansı, Hayrat İnsani Yardım Derneği’ne 18 bin 398 avroluk hibe verdi.

KİMSESİZ ÇOCUKLARI CEMAATLERE EMANET ETTİLER

Ayrıca İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirildiği ve cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. Bu olay Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Olayın ardından Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutulandı.