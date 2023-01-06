Cemaatlerdeki çocuk istismarlarına ses çıkarmayan Diyanet okullarda sosyal medya ahlakı anlattı

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile imzaladığı işbirliği anlaşmaları ile okullarda aktif görevler üstlenen Diyanet İşleri Başkanlığı, şimdi de “Sosyal medya ahlakı” için okulların kapısını çaldı. İlçe müftülüklerinin, “Değerleri ile Yetişen Gençlik Projesi” kapsamında okullarda, “Sosyal medya ahlakı” konulu konferanslar düzenlediği ortaya çıktı.



Diyanet İşleri Başkanlığı’nca 3 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilen ihale kapsamında bastırılan Sosyal Medya Ahlakı isimli kitaba dayandırılan konferanslarda, “Sosyal medyanın nasıl kullanılması gerektiğinin” anlatıldığı bildirildi. Okullarda, “Eğitim öğretimi aksatmayacak şekilde” düzenlendiği ifade edilen konferanslarda sunumları, ilçe müftülüklerince görevlendirilen personeli yaptığı belirtildi.



2022’DE KİTAP OLDU

Hemen her fırsatta sosyal medyayı hedef alan çıkış yapan Diyanet’in konferanslara kadar uzanan Sosyal Medya Ahlakı isimli çalışması, Şubat 2022’de gerçekleştirilen ihale ile kitaplaştırıldı. Başkanlık, kitaptan 80 bin adet bastırılması karşılığında bir matbaa firması ile 229 bin TL’lik anlaşma yaptı. Kitabın tanıtım yazısında ise “İletişim ve teknolojinin hızla gelişmesiyle beraber sosyal medya hayatın bir parçası haline gelmiştir. Sosyal medyanın yaygın bir şekilde kullanılmasıyla birlikte, geleneksel ilişki biçimleri değişmiş; iletişim, etkileşim ve sosyalleşme süreçleri köklü dönüşümler geçirmiştir. Söz konusu değişim ve dönüşümler, gündelik hayatta birtakım kolaylıklar ve imkânlar sağlamakla beraber, insani ve ahlaki boyutta ciddi risklere de zemin oluşturmaktadır” ifadeleri kullanıldı.



ERBAŞ: DİNSİZLİK AŞILANIYOR

Her fırsatta sosyal medyayı hedef alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kasım 2021’de yaptığı açıklamada sosyal medyayı hedef aldı. İnsanlar bilinçli olarak dinden uzaklaştırıldığını iddia eden Erbaş, “Tarihte görülmediği kadar sosyal medya ve iletişim kanalları ile gençlerimize, çocuklarımıza sürekli dinsizlik aşılanıyor" dedi.



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