Millet İttifakı seçimi kazanıp bunları yaparsa halk çok rahat eder. İşte tane tane öncelikli yapılacaklar

Altılı masanın "Ortak Politikalar Mutabakat Metni" düzenlenen toplantıyla 30 Ocak'ta tanıtıldı.



Düzenlenen tanıtım toplantısına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.



Mutabakat metni, komisyon çalışmalarına katılan altı partinin genel başkan yardımcıları tarafından okundu.



Biz de mutabakat metninde yer alan öne çıkan vaatleri Yeniçağ olarak derledik. İşte tane tane öncelikli yapılacaklar:



- Seçim barajı %3 olacak.



- HSK, Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu olarak ayrılacak, Adalet Bakanı Hakimler Kurulunda olmayacak.



- Cumhurbaşkanı 1 defa 7 yıllık seçilecek.



- AİHM veya AYM kararlarına uymayan hakim ve savcılara yaptırım uygulanacak.



- Kamuya girişlerde mülakat uygulaması kalkacak.



- KPSS ücretsiz olacak.



- Belediyelere kayyum uygulaması kalkacak.



- Parti kapatma davaları TBMM iznine tabi olacak.



- Cumhurbaşkanlığı, Çankaya Köşkü'ne taşınacak.



- Cumhurbaşkanlığına bağlı saray, yalı ve köşkler halka açılacak.



- Cumhurbaşkanlığı uçakları satılıp, yangın söndürme uçağı alınacak.



- Özel yetkili mahkemelere son verilecek.



- Ceza mahkemelerinde savcılar, avukatlarla eşit olacak.



- CMK görevlendirmelerinin kapsamı genişleyecek.



- Sosyal medya yasası uluslararası standartlara göre yeniden düzenlenecek.



- Hazine ve Maliye Bakanlığı ayrılacak, 2 bakanlık olacak.



- Bakan yardımcılıkları kaldırılacak, müsteşarlık gelecek.



- Merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki vesayeti sona erecek.



- Belediyelerin ödenekleri arttırılacak.



- Yolsuzluk suçlarında zamanaşımı olmayacak.



- Yurtdışına kaçırılan paraların geri alınması için "Malvarlıklarının Geri Alınması Ofisi" kurulacak.



- Pazarlık usulü ile yapılan ihaleler geçmişe dönük olarak incelenecek.



- Türkiye kara para aklamada Gri Liste'den çıkarılacak.



- Kamu İhale Kanunu kapsamı dışına çıkarılan konular, kanun kapsamına geri alınacak.



- Vatandaşın bilgi edinme hakkını ihlal eden memurlar yaptırıma tabi tutulacak.



- Enflasyon 2 yıl içinde tek haneye düşecek.



- Kişi başına milli gelir 5 yılda 2 katına yükselecek.



- 5 yılda 5 milyon yeni iş yaratılacak.



- İhracat hedefi 600 milyar dolar.



- TCMB Başkanı bağımsız olacak, görevden alınamayacak



- TCMB, Ankara'ya geri taşınacak.



- 128 milyar doların akıbeti araştırılacak.



- KKM uygulamasına son verilecek, eski hesaplar vadesi dolunca yenilenmeyecek.



- İmar rantları vergilendirilecek.



- İstanbul uluslararası finans merkezi olacak.



- Kreş sayısı arttırılacak.



- İşsizlik fonu işçiler için kullanılacak.



- Çalışanların vergi ve prim yükü azaltılacak.



- Eğitim ve öğretimde KDV düşecek.



- İşyeri stopaj ödemeleri düşürülecek.



- Okullarda ücretsiz su, süt ve öğle yemeği verilecek.



- Okul kitapları, yardımcı kitaba ihtiyaç duyulmayacak hale getirilecek.



- Sansür yasaları kaldırılacak.



- Lise giriş sınavı uzun vadede kaldırılacak.



- 1+5+4+3 eğitim sistemine geçilecek.



- İlkokul 5 yıl, ortaokul 4 yıl, lise 3 yıl olacak.



- Köy okulları geri açılacak, taşımalı eğitim sona erecek.



- YÖK kapatılacak.



- Üniversiteleri, akademisyenler yönetecek.



- Öğretmen atamalarında mülakat kaldırılacak.



- Harika çocuk yasası çıkarılacak.



- Festival yasakları kaldırılıp, festival teşvikleri verilecek.



- Mülki amirlerin festival ve konser yasaklama yetkisi iptal edilecek.



- 25 yaşına kadar gençler kültürel faaliyetlere ücretsiz katılacak.



- Şehir içindeki sanayi tesisleri taşınacak.



- 2050 yılında sıfır karbon hedefi konulacak.



- Yeşil dönüşümü destekleyen İklim Bankası kurulacak.



- Kalıcı yaz saati uygulaması kaldırılacak.



- Orman yangını olan alanda inşaat yapılması yasaklanacak.



- Cumhurbaşkanlığı uçakları satılıp, yangın söndürme uçağı alınacak.



- Çiftçilerin tohum maliyeti %50 desteklenecek.



- Alım fiyatları sezon öncesinde açıklanacak.



- İlk konut alımında tapu harcı alınmayacak.



- Mevcut savunma sanayi projeleri devam ettirilecek.



- Tank Palet Fabrikası geri alınacak.



- Akkuyu Nükleer Santrali'nin sözleşmesi gözden geçirilecek.



- Yüksek fiyatlı doğal gaz alım sözleşmeleri yeniden değerlendirilecek.



- Kanal İstanbul iptal edilecek.



- Atatürk Havalimanı hizmete açılacak.



- Araç muayene istasyonlarındaki tekel kaldırılacak.



- Gümrük Birliği Anlaşması güncellenecek.



- Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Koruma Kurulları özerkleştirilecek.



- 24 saat açık kütüphaneler yapılacak.



- Yeni termik santral yapılmayacak.



- Cumhurbaşkanının orman vasfını kaldırma yetkisini kaldırılacak.



- Yanan ormanlara verilen imar izinlerinin tümü iptal edilecek.



- Yeni şehir hastanesi yapılmayacak.



- Şehir hastaneleri nedeniyle kapatılan devlet hastaneleri açılacak.



- Askeri hastaneler geri açılacak.



- İşe alımlarda cinsiyetçi soru sorulmayacak.



- 8 Mart'ta kadınlar izinli sayılacak.



- Gençler pasaporta ücret ödemeyecek



- Yurt dışı çıkış harcı kaldırılacak



- Gençlere aylık 5 GB ücretsiz internet.



- Emekli maaşlarına enflasyon+büyüme zammı yapılacak.



- TOKİ yalnızca sosyal konut üretecek.



- TOKİ konutları peşinatsız, taksitle satılacak.



- İhtiyaç kadar öğrenci yurdu yapılacak, öğrenciler vakıf dernek yurtlarına mahkum edilmeyecek.



- F-35 projesine döneceğiz.



- Kapatılan askeri okullar açılacak.



- Kuvvet komutanlıkları, Genelkurmay'a bağlanacak.



- AB ile yapılan geri kabul anlaşması gözden geçirilecek.



- Düzensiz göç gelen ülkelerle geri kabul anlaşmaları yapılacak.



- Geri gönderme merkezleri arttırılacak.



- Türkiye'deki düzensiz göçmenlerin üçüncü ülkelere sınırdışı işlemleri hızlanacak.



- İstisnai vatandaşlık kapsamı daraltılacak.



- Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşü sağlanacak.



- Yabancılara konut almaları ya da döviz getirmeleri karşılığı vatandaşlık verilmesi uygulamasına son verilecek.



- Altay Tankı, Milli Muharip Uçak, TF2000 Firkateyni projelerinin gerçekçi şekilde ilerleyebilmesi özel bütçe sağlanacak, bu projelere özel uzman personel tahsis edilecek.



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