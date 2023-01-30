6'lı masanın ortak metninin tamamı. İlk Yeniçağ açıklıyor

6’lı masanın bugün açıklayacağı ortak politikalar metni ortaya çıktı. İlk kez Yeniçağ’ın açıkladığı mutabakat metninde seçimi 6’lı masanın kazanması durumda ülkeyi nasıl yöneteceği madde madde sıralandı.
“Hukuk, Adalet ve Yargı” başlığı altında açıklanacak Ortak Mutabakat metni 9 ana başlık altında 2 binin üzerinde yeni düzenlemeyi içeriyor.
Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıklanacağı toplantı saat 11.45'te ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde başladı.
3 bin 107 kişilik salonunun tamamı doldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal salona geldi.
Toplantı öncesinde hazırlanan “Ortak Politikalar Mutabakat Metni” kitapçığı salondakilere dağıtıldı.
240 sayfalık ana başlık, 75 alt başlık, 2300'den fazla somut hedef yer alıyor.
Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nin videolarla desteklenen tanıtımının ardından liderler sahneye davet edilecek.
Genel başkanlar “Ortak Politikalar Mutabakat Metni”ni törenle imzalayacak.
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