Altılı Masadan vatandaşa dört büyük vaat

Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni, altı siyasi parti genel başkanının katıldığı toplantıda açıklandı. 244 sayfadan oluşan metinde 2 binden fazla yeni düzenleme yer alıyor. Düzenlemeler, "Hukuk Adalet ve Yargı", "Kamu Yönetimi", "Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık ve Denetim", "Ekonomi, Finans ve İstihdam", "Bilim, AR-GE, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm", "Sektörel Politikalar", "Eğitim ve Öğretim", "Sosyal Politikalar", "Dış Politika, Savunma, Güvenlik ve Göç Politikaları" başlıkları altında toplanıyor.

-Olağanüstü hal kararnamelerine son verilecek.

-Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu şeklinde iki farklı kurul oluşturulacak.

-Çoklu baro sistemine son verilecek.

-Seçim barajı yüzde 3'e düşürülecek.

-TBMM'de 'Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu' kurulacak.

-Yolsuzluktan elde edilen ve yurt dışına kaçırılan gelirleri ülkemize geri getirecek, bu çerçevede 'Malvarlıklarının Geri Alınması Ofisi' kurulacak.

-Vergi affı ve varlık barışlarının kara para aklanması aracı olarak kullanılması engellenecek.

-Enflasyon, iki yıl içinde düşük tek haneye kalıcı bir biçimde indirilecek.

-Beş yılın sonunda dolar cinsinden kişi başına milli gelir en az iki katına çıkarılacak.

-2018 sonrasında yeniden gündeme gelen aşırı yoksulluk sıfırlanacak.

-Beş yılda en az 5 milyon ilave, nitelikli ve insan onuruna yaraşır gelir sağlayan iş imkanı oluşturulacak, işsizlik tek haneye indirilecek.

-Cumhurbaşkanlığı'nın kullanımındaki uçak sayısı azaltılacak.

-İtibar gerekçesine sığınılarak gerçekleştirilen tüm gereksiz harcamalara son verilecek.

-Tarımda kullanılan mazotta ÖTV yükünü kaldıracak, gübre ve tohum maliyetinin yüzde 50'si destek olarak geri verilecek.

-Tarımda indirimli elektrik tarifesi uygulayacak, sulama ve elektrik faturalarının hasattan sonra tahsil edilmesi sağlanacak.

-Çiftçilerin bankalardan ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullandıkları kredinin faizi silinip, yeniden yapılandırılacak.

-Geliştirme takvimleri sürekli sarkan Milli Muharip Uçak, Jet Eğitim Uçağı, Altay Tankı, askeri gözetleme ve iletişim uyduları ve benzeri projelerin gerçekçi şekilde hayata geçirilmesi ve tamamen yerlileştirilmesi için ayrı ve özel bir bütçe oluşturulacak, gerekli uzman personel tahsisi gerçekleştirilecek.

-Altay Tankı'nda motor tedarik sürecini tamamlayacak, bununla paralel olarak yerli motor çalışmaları başlatılacak, yüzde 100 yerli tank çalışmalarını büyük bir seferberlikle sürdürülecek.

-Sakarya Tank Palet Fabrikasının tahsis işlemleri hukuki mevzuat çerçevesinde iptal edilecek.

-Devlet okullarındaki öğrencilere ücretsiz süt, su ve öğle yemeği verilecek.

-"Eğitim Destek Kartı" ile anaokulundan üniversiteye kadar devlet okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye, çanta, kıyafet ihtiyaçları ve internete erişimleri ücretsiz karşılanacak.

-Zorunlu eğitimi 1 yılı okul öncesi eğitim, 5 yılı ilkokul, 4 yılı ortaokul, 3 yılı ise lise olmak üzere 1+5+4+3 şeklinde uygulanacak.

-Geliri belirli düzeyin altındaki ailelere "Gelir Desteği" sağlanacak.

-Yoksul ailelere kış aylarında ısınma yardımı yapılacak.

-Sosyal konut üretimini hızlandırılacak, dar gelirli ailelerin kira öder gibi taksitlerle konut sahibi olmalarını ya da düşük bir bedelle kiralayabilmelerini sağlanacak.

-Emekli aylıklarının artışında sadece enflasyonu değil, büyümeden kaynaklı refah payı da hesaba katılacak.

YENİÇAĞ MANŞETE BÖYLE TAŞIDI