Altılı Masa'nın toplantısında yandaş medya normal medyadan daha fazla. Anladılar ki iktidar değişiyor

Altılı Masa’nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni, bugün; altı siyasi parti genel başkanının katıldığı toplantıda açıklandı.



Toplantıya katılan gazeteciler arasında yandaş medyanın ağırlıkta olması dikkat çekti.

Yandaş medyanın normal medyadan daha fazla olması “Anladılar ki iktidar değişiyor” yorumlarını beraberinde getirdi.

ORHAN UĞUROĞLU: YENİ POZİSYONLAR İÇİN BU TOPLANTIYI FIRSAT BULDULAR

Toplantıya katılan Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu da bu duruma kayıtsız kalamadı. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Uğuroğlu, "Tün yandaş medya TV Radyo ve yazılı basın yorumcuları ile topyekun burada. Onlar da anladılar iktidar değişecek… Yeni pozisyonlar almak için 6’lı masanın 30 Ocak toplantısını fırsat buldular." notunu düştü.





SAKIN YANLIŞ ANLAŞILMASIN FOTOĞRAFTA GÖRÜNEN ORHAN UĞUROĞLU YANDAŞ DEĞİLDİR