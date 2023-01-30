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Altılı Masa'nın toplantısında yandaş medya normal medyadan daha fazla. Anladılar ki iktidar değişiyor

Altılı Masa'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıkladığı toplantıya katılan gazeteciler arasında yandaş medyanın ağırlıkta olması dikkat çekti. Bu durum “Anladılar ki iktidar değişiyor” yorumlarını beraberinde getirdi.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 11:41
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Altılı Masa'nın toplantısında yandaş medya normal medyadan daha fazla

Altılı Masa'nın toplantısında yandaş medya normal medyadan daha fazla. Anladılar ki iktidar değişiyor
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Altılı Masa’nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni, bugün; altı siyasi parti genel başkanının katıldığı toplantıda açıklandı.

Toplantıya katılan gazeteciler arasında yandaş medyanın ağırlıkta olması dikkat çekti.

Yandaş medyanın normal medyadan daha fazla olması “Anladılar ki iktidar değişiyor” yorumlarını beraberinde getirdi.

ORHAN UĞUROĞLU: YENİ POZİSYONLAR İÇİN BU TOPLANTIYI FIRSAT BULDULAR
Toplantıya katılan Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu da bu duruma kayıtsız kalamadı. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Uğuroğlu, "Tün yandaş medya TV Radyo ve yazılı basın yorumcuları ile topyekun burada. Onlar da anladılar iktidar değişecek… Yeni pozisyonlar almak için 6’lı masanın 30 Ocak toplantısını fırsat buldular." notunu düştü.


SAKIN YANLIŞ ANLAŞILMASIN FOTOĞRAFTA GÖRÜNEN ORHAN UĞUROĞLU YANDAŞ DEĞİLDİR

 

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40 yıllık ülkücü
30.01.2023 12:20
Takma ORHAN abi siz varsanız biz oradayız onların kıblesi menfaat  
 
hepsi çöp sepetine
30.01.2023 12:20
Liyakat sahibi olmayan, ayakkabı parlatma işinde uzman olan, geregini yapan kişilere değer verilir ise muhalefetin akp den ne farkı olacak?  
 
1950
30.01.2023 12:11
İktidar değişince akp bir günde yok olur, ama yandaşlıktan sınır tanımayan haramilere bu mutlaka ödetilmeli, aynen suç işleyen hakime bedeli ödetileceği gibi, gelde kanunsuz karar ver !!!  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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