Millet İttifakı liderleri bugün toplanıyor. Gündem ‘ikinci tur’

Millet İttifakı'nı oluşturan altı lider, bugün CHP Genel Merkezi'nde seçim sonuçlarını değerlendirerek 2'nci tur için yol haritası belirlemek üzere toplanacak.

Millet İttifakı liderleri bugün toplanıyor. Gündem ‘ikinci tur’

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda 13. Cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

SEÇİM SONRASI İLK TOPLANTI

Millet İttifakı'nı oluşturan altı lider, bugün saat 15.00'te CHP Genel Merkezi'nde seçim sonuçlarını değerlendirip, ikinci tur için yol haritasını belirleyecek.

14 Mayıs'taki seçim gecesinde, Kemal Kılıçdaroğlu, altı liderle kameraların karşısına geçerek yaptığı konuşmada, Erdoğan'ın beklediği sonucu alamadığını söylemişti.

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