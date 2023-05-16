Ümit Özdağ: Hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı ile görüşme yapılabilir

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ katıldığı canlı yayında, ikinci tura kalan seçimle ilgili olarak Millet ve Cumhur ittifakları ile görüşme yapılabileceğini açıkladı.

Ümit Özdağ: Hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı ile görüşme yapılabilir

Özdağ, Sözcü TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HDP ve HÜDA PAR ile yan yana gelmek istemediklerini dile getiren Özdağ, seçmenlerinin bir tarafı desteklemesi yönünde talebinin olmadığını ifade etti.

Seçimin sonucunun Türk milliyetçileri tarafından belirlendiğini söyleyen Özdağ, "İlkeler üzerinden hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı ile görüşme yapılabilir." dedi.

Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı ile herhangi bir görüşme yapılıp yapılmadığına ilişkin soru üzerine Özdağ, "Gayri resmi bazı aramalar oldu bana. Sinan Bey'e resmi iki arama olmuş.

Bana henüz resmi bir arama gerçekleşmedi. Biz de daha yetkili kurullarımızla görüşmedik. Cuma ve cumartesi görüşeceğiz. Tabanla görüşmelerimiz devam ediyor." karşılığını verdi.

Özdağ, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda kimi destekleyecekleri yönündeki soruyu, "Bu, kurumsal bir ittifak görüşmesi sonucunda oluşacak karardır. Bu karar kolektif olarak alınıp takip edilirse büyük ölçüde seçmenin buna uyacağını düşünüyorum." diyerek yanıtladı.

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