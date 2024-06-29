Milletler Ligi'nde Fransa Japonya finali

Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanan yarı final maçlarının ardından finale yükselen takımlar belli oldu.

İkinci günün ilk maçında Fransa, Polonya'yı 22-25, 25-22, 25-23, 20-25 ve 18-16'lık setlerle 3-2 yenerek finale çıktı.

Günün ikinci karşılaşmasında ise Japonya, Slovenya'yı 25-21, 27-25 ve 31-29'luk setlerle 3-0 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi.

Fransa-Japonya arasındaki final maçı yarın TSİ 21.00, Polonya-Slovenya arasındaki üçüncülük müsabakası ise TSİ 18.00'de oynanacak.