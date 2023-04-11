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YSK kararına göre milletvekili seçilemeyecek isimler. Resmi Gazete'de yayımlandı

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine bağımsız milletvekili adayı olarak başvuranlara dair incelemeler sonucu aday olamayacakların listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 23:20
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Milletvekili seçilemeyecek isimler Resmi Gazete'de yayımlandı

YSK kararına göre milletvekili seçilemeyecek isimler. Resmi Gazete'de yayımlandı
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14 Mayıs seçimlerine 33 gün kaldı. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine bağımsız milletvekili adayı olarak başvuranlara dair bilgi ve belgelerin incelenmesi tamamlandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre milletvekili seçilemeyecek adayların listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

YSK Kararı'nda şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 76'ncı maddesinde; en az ilkokul mezunu olmayanlar.

 Kısıtlılar, askerlikle ilişiği olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma...

Devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemeyecekleri düzenlenmiştir."

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