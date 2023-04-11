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AKP İl Başkanından Erdoğan’a isyan. Ateş püskürdü

AKP Ordu İl Başkanı Halit Tomakin Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan'a seslerini ulaştıramadıklarını söyleyerek sosyal medyadan isyan etti.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 11:00
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AKP Ordu İl Başkanından Erdoğan’a isyan

AKP İl Başkanından Erdoğan’a isyan. Ateş püskürdü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardında AKP milletvekili aday listesi Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) iletildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in ilk sıradan aday gösterildiği Ordu’da ise İl Başkanı Halit Tomakin’den listeye itiraz geldi.

Tomakin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'a seslerini ulaştıramadıklarını söyleyerek tepki gösterdi.

“ADAYLARA CİDDİ İTİRAZ EDİLİYOR”

Tomakin, yüzyılın seçimine az bir süre kaldığını belirterek şunları yazdı:

Aday listelerimiz Genel Merkez tarafından ilan edildi ancak İl Başkanı olarak bulunduğum şehirde sorumluluğu üzerinde taşıyan birisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ancak buradan seslenme şansım var çünkü sesimiz ulaştırılmıyor.

Ordu halkı aday listelerimize çok ciddi bir şekilde itiraz ediyor. Ordu'da yapılmış bunca işlerin üzerinden böyle bir aday listesi ile milletimizin karşısına çıkmanın, seçim günü akşamı Ordu ilimizde milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri açıkçası üstlenmek istemiyorum.

Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanım, sesimizi duymanızı ve geldiğimiz noktada istifanın eşiğinde olduğumuzu arz ediyor, takdir ve talimatlarınızı bekliyoruz. Saygılarımla.

AKP ORDU İL YÖNETİM KURULU ÜYESİ DE İSTİFA ETTİ

AKP Ordu İl Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Binicioğlu da milletvekili listesine tepki olarak 4.5 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı.

"AT İZİNİN İT İZİNE KARIŞTIĞI..."

Binicioğlu yaptığı açıklamada, "At izinin it izine karıştığı, hak ile batılı ayırt etmenin zorlaştığı bu çetin zamanda Reis’imizin samimiyetine inanarak dua eden her bir kardeşimizden Allah razı olsun" dedi.

Binicioğlu’nun bu sözleri Berat Albayrak’ın sözleri ile aynı olması da dikkatlerden kaçmadı.

Binicioğlu, istifasından bir gün önce sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Cumhurbaşkanım, milletvekili adaylarımız Ordu’dan olsun istiyoruz. Teşkilata sorulsun istiyoruz. Şimdi iki tane il dışı isim söyleniyor. Bunun örneğini geçen seçimde yaşadık. ’Gece saat 02.30’da aday olduğumu öğrendim’ diyenler, kendi şahsi oyu yüzde 1 bile olamaz. Size olan sevgimiz, davaya olan bağlılığımız asla değişmez. Vekil adaylarımız Ordulu ve Ordu’nun sorunlarını bilenler olsun” çağrısında bulunmuştu.

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